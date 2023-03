The Continental: la serie spin-off di di John Wick rivelerà la sue origini

La produttrice della serie spin-off di John Wich spiega cosa ci dovremo aspettare dall’imminente serie The Continental, da dove arriva Winston?

Una cosa è certa, nell’universo di John Wick una costante è sempre stata tra le più amate del pubblico, gli hotel Continental, man mano che la storia progrediva sono diventati dei punti fondamentali delle trame e con loro ovviamente il direttore di quello di New York, Winston.

Proprio su di lui e sui grandi misteri che circondano questo luogo mistico sarà incentrata la serie che debutterà in America su su Peacock nel corso dell’anno, scopriremo finalmente come Winston, interpretato da Ian McShane, sia diventato un personaggio così influente e potente nella saga.

Durante una recente intervista è stata proprio la produttrice Erica Lee a svelare alcuni interessanti dettagli su quello che succederà al The Continental, rivelando quando sarà ambientata la serie approfondendo la storia delle origini di Winston spiegando il suo percorso per diventare il Direttore del famosissimo hotel newyorkese, inoltre la serie spin-off si prenderà del tempo anche per approfondire alcune questioni riguardanti John Wick rimaste in sospeso.

La stessa ha raccontato che la cosa bella di The Continental risiederà proprio nella sua linea temporale alternativa, ci troveremo negli anni Settanta, ovvero quando il Continental è nato, “Nei film ci piace che le persone intravedano le monete, le camere del Continental e il funzionamento interno dell’hotel. Ci sono pochi retroscena su personaggi come Winston”. Poi ha proseguito, “quello che adesso vogliamo scoprire è da dove arriva Winston, come vengono prodotte le monete d’oro, quali meccanismi interni governano l’organizzazione. È stato un lavoro particolarmente stimolante e penso che al pubblico piacerà”.

Quello che sappiamo del Continental dai film

Come detto sopra, parte fondamentale dei fin di John Wick è proprio il The Continental, una catena alberghiera sparsa in tutto il mondo dove i sicari come il protagonista possono trovare zona bianca per essere al sicuro (quasi sempre), mentre alcuni di questi hotel non compaiono in tutti i film, come per esempio quelli di Osaka e Casablanca, quello di New York è sempre stato al centro di tutte le quattro avventure del nostro sicario preferito, al suo fianco come alleati ci sono sempre stati Winston e Charon, interpretato da Lance Reddick.

Chi decide di entrare al The Continental sa bene che dovrà rispettare rigorosamente alcune semplici ma precise regole, la principale è che i propri affari devono rimanere fuori, abbiamo visto le conseguenze in John Wick: Capitolo 2 e John Wick: Capitolo 3 nell’infrangere queste regole, nessuno ne è escluso, lo stesso John nel paga il prezzo quando uccide il suo nemico Santino venendo scomunicato, da quel momento su di lui viene messa una taglia e tutti gli assassini provano a fermarlo.

Data di uscita

The Continental debutterà sulla piattaforma americana Peacock a settembre e avrà tre episodi da 90 minuti ciascuno, ad oggi non abbiamo ancora nessuna conferma ufficiale del giorno preciso, ma sappiamo che in Italia, la piattaforma che ospiterà lo spin-off sarà Amazon Prime Video, presumibilmente sempre nel mese di settembre, ma siamo in attesa di maggiori aggiornamenti.