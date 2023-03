The White Lotus 3, finalmente è stato rivelato dove verrà girata e abbiamo già un colpo di scena

Finalmente adesso sappiamo dove verrà girata la terza stagione di The White Lotus tuttavia ci sono ulteriori svolta sulla location.

Tra gli aspetti che maggiormente incuriosiscono i fan della serie The White Lotus è scoprire dove verrà ambientata la storia successiva, nella prima stagione siamo stati trascinati in un luogo paradisiaco alle Hawaii dove il resort ormai più famoso del mondo, il The White Lotus, è stato cornice di eventi assurdi quanto fin troppo relazionabili, nella seconda stagione siano tornati a casa. La storia si è svolta nella meravigliosa Sicilia dove ovviamente non sono mancati riferimenti alla storia, alla cultura e all’importanza del territorio.

In questi luoghi da sogno abbiamo visto svolgersi le avventure pensate dal creatore Mike White, che ha raccontato la storia e le vite complesse di un gruppo di villeggianti ricchi e viziati coccolati (o meno) dello staff indaffarato con altrettanti problemi di vario genere, dopo lo sconvolgente finale della seconda stagione ci sono state molteplici speculazioni riguardo a quello che sarebbe potuto succedere nella terza, soprattutto dove si sarebbe potuta svolgere.

Inizialmente molti indizi sembravano portarci nella terra del Sol Levante, la dopo le ultime dichiarazioni pare che il Giappone sia stato scartato e diverse voci vicine alla produzione hanno fatto saper che la terza stagione sarà girata in Thailandia, inoltre, è stato riportato che White stia facendo un sopralluogo nei luoghi più significativi della Tailandia alla vigilia delle riprese.

Pare proprio che la famosa catena alberghiera dove solitamente viene girata la serie, abbia ben quattro diverse strutture sparse sul territorio e The White Lotus 3 potrebbe essere girata in una di queste, tra le papabili troviamo quelle di Bangkok, Chiang Mai, Koh Samui o il Triangolo d’Oro, un zona montuosa compresa fra il Myanmar, il Laos e la Thailandia, questa notizia è stata confermata anche dalla HBO.

Cosa potrebbe succedere in The White Lotus 3?

Nonostante il team creativo abbia fatto del suo meglio per tenere al segreto ogni dettaglio della trama, gli occasionali indizi di White e le caratteristiche consolidate delle due precedenti stagioni permettono agli spettatori di prevedere quello che ci si può aspettare, il creatore ovviamente continuerà a mantenere il suo tipico sarcasmo che rimane alla base di The White Lotus, una satira allegra ma al contempo deflagrante sul comportamento umano. Tuttavia porterà in primo piano un nuovo spunto di riflessione su un argomento altrettanto complesso, concentrandosi sulla filosofia orientale e sui dogmi della religione.

Nonostante non si abbia ancora nessun nome di quello che sarà il cast della prossima stagione, non è difficile immaginale che anche la prossima avrà un ensemble stellare, abbiamo dovuto dire addio a uno dei personaggi più amati e anche l’unico ricorrente nelle prima due stagioni, Tanya interpretata da Jennifer Coolidge, dopo questa tragica fine sembra difficile che vedremo tornarne dei personaggi dalle stagioni precedenti, anche se White ha affermato che gli piacerebbe riportare la Coolidge in qualche modo. Intanto il regista è stato avvistato a cena niente meno che con Danny DeVito scatenando la curiosità dei fan.

Non stupirebbe infatti che un attore di tale caratura possa prendere parte al progetto, infatti proprio la grande popolarità che ha acquisito The White Lotus negli anni ha portato tantissimi volti noti a candidarsi spontaneamente per avere una parte nella serie, tra queste Bette Midler e Hayden Panettiere, ma non è tutto, sia Pamela Anderson che Jennifer Aniston hanno pensato che sarebbe stata una buona idea prendere il ruolo della sorella della povera Tanya, in cerca della verità dopo la sua tragica scomparsa.

Quando esce The White Lotus 3?

A oggi la produzione di The White Lotus 3 non ha ancora preso il via, ma la notizia dell’inizio delle riprese potrebbe non tardare ad arrivare, sicuramente per vedere la prossima stagione dovremo aspettare un bel po’, potremmo considerare la fine del 2024 o l’inizio del 2025, quello che sicuramente possiamo aspettarci è la propensione di White a combinare lo humour con la critica culturale emergente e questo garantirà una nuova avventura spregiudicata, impegnata ma anche divertente.