The White Lotus 3, Pamela Anderson farà parte della terza stagione della serie di successo?

Per Pamela Anderson questo è il momento del riscatto e dopo il documentario Netflix Pamela: A Love Story il grande pubblico la reclama a gran voce in altri progetti, tra questi l’amatissimo The White Lotus.

Questa grande rinascita di Pamela ha spinto i suoi molti fan a desiderare di vedere l’ex star di Baywatch recitare nuovamente, tra questi è proprio stato un utente di Twitter a suggerire il ruolo che le calzerebbe a pennello.

Con queste poche parole in un cinguettio si è scatenato il pandemonio, “L’unica cosa che potrà sanare la nostra cultura ormai spezzata sarà la presenza di Pamela Anderson nella prossima stagione di The White Lotus nel ruolo della sorella in lutto di Jennifer Coolidge”.

Apriti cielo, questa è un’idea clamorosa quanto emozionante, leggendo le parole è impossibile non figurarsela già in questi panni che sembrano disegnati appositamente per lei, infatti, durante una recente intervista al Drew Barrymore Show è stata proprio la conduttrice ad affrontare l’argomento con la Anderson riguardo alla possibilità di prendere parte allo show di successo della HBO.

Pamela ha detto riguardo al tweet diventato oggettivamente virale, “Ne ho sentito tanto, purtroppo non ho potuto vedere The White Lotus perché vivo in Canada e la mia piattaforma HBO non funziona perché il mio ID Apple è americano, ma ho provato a vederla. Anzi voglio vederla, ho sentito tanto parlarne e tutti la adorano. Sono pronta a mettermi in gioco”.

È stata proprio la conduttrice e attrice a raccontare a grandi linee la trama e gli eventi che caratterizzano la serie alla Anderson e come lei potrebbe inserirei perfettamente nel progetto, “C’è un collegamento diretto con il personaggio interpretato da Jennifer Coolidge, la persona con la quale tu dovresti avere un legame di parentela. Finora è stata la Coolidge il filo conduttore tra la prima e la seconda stagione. Mi fermo qui per non fare spoiler. Si tratta di un capolavoro e adesso questa potrebbe essere la ciliegina sulla torta”.

La Anderson è un vulcano di entusiasmo, dopo il successo ottenuto ha voglia di mettersi in gioco, la stessa ha confermato, “Credo che ci sia qualcosa di grosso dietro l’angolo per me”, scherzando si sono lasciate andare sa diverse possibilità, una di queste di partecipare entrambe alla prossima stagione di The White Lotus, magari come sorelle. Sarebbe un bel colpo!

Per concludere la Barrymore ha aggiunto, “Devo anche dire che il motivo per cui il tweet di questa persona è diventato virale e perché tutti hanno preso la palla al balzo. Penso che lo show stia diventando un franchise tra i più stimati del settore. E la gente è lì che ti vuole vedere”.

in effetti The White Lotus ha raggiunto degli standard altissimi già dalla sua prima uscita, con grande affetto tra pubblico e critica e dove non sono mancati anche riconoscimenti e premi, avere la Anderson tra i personaggi sarebbe molto interessante e visto la conclusione della seconda stagione potrebbe avere molto più che senso.