Zerocalcare canta a Sanremo con Questo mondo non mi renderà cattivo | Cosa succede?

L’attesissima seconda serie targata Zerocalcare sta per fare il suo debutto su Netflix e per lanciare il promo di “Questo mondo non mi renderà cattivo” quale migliore vetrina se non quella di Sanremo, un po’ come se fosse il Super Bowl.

Una presentazione che racconta in un minuto e poco più l’essenza del fumettista romano che ha sbancato sulla piattaforma di streaming con la sua passata stagione “Strappare lungo i bordi”, un successo di pubblico e critica, adesso Zerocalcare è pronto a tornare alla ribalta con la sua nuova serie dal titolo evocativo, “Questo mondo non mi renderà cattivo”.

Quale palco migliore per l’annuncio se non durante la kermesse più famosa d’Italia? Il Festival della canzone italiana che ormai, abbiamo capito, di musica ne mette un po’ in mezzo a tanta politica, intrattenimento e perché no, come per il Super Bowl, anche alla presentazione di nuovi progetti tra i più amati e attesi e così arriva inaspettato ma con grande gioia il trailer destinato a far molto parlare.

Zerocalcare sceglie di raccontarsi con tutte le sue perplessità, non è il suo habitat naturale il Festival di Sanremo e per quanto sia riluttante all’idea lo sa bene che una vetrina così non capita tutti i giorni, quando il successo bussa alla tua porta si trascina con sé anche una badilata di compromessi, la bravura sta proprio nel non farsi corrompere da questi, per riuscire a mantenere la propria identità.

E Zerocalcare ci riesce benissimo, nel video si vede costretto dal gigante dello streaming a fare questa presentazione, catapultato sul palco dell’Ariston come concorrente con un ciuffo alla Elvis, Michele Rech (vero nome di Zerocalcare) è decisamente in imbarazzo e non manca di aggiungere qualche commento pungente subito smorzato dal saggio Armadillo, che scopriamo con grande gioia tornare anche in questo nuovo capitolo, sempre con la voce del grandissimo Valerio Mastandrea.

Così, come di sua consuetudine, sono le immagini a parlare, il traser di Questo mondo non mi renderà cattivo presenta alcuni dei personaggi che già abbiamo imparato a conoscere, oltre al sopracitato Armadillo vediamo apparire anche Sarah e Secco, già da tempo sappiamo che non sarà una seconda stagione di Strappare lungo i bordi, ma un progetto completamente nuovo.

La serie sarà composta da sei episodi dove verranno raccontate diverse storie incentrate sui temi che da sempre sono fonte di ispirazione dell’artista romano, il suo è un grido silenzioso verso la società, non serve fare casino per far arrivare il messaggio, un rumore bianco estremamente incisivo che tocca nervi scoperti.

L’idea di Michele è quella di riuscire a raccontare il vissuto con un linguaggio che possa raggiungere tutti, soprattutto chi proprio viene escluso da un certo tipo di narrazione. Zerocalcare vuole abbattere questi muri di incomprensione, perché l’andamento degli eventi influenza la vita di tutti, ma se siamo capaci di comprenderne i meccanismi più contorti in modo lineare, allora forse questo mondo non ci renderà cattivi.

Abbiamo la data di uscita?

Per adesso dobbiamo accontentarci di queste prime immagini, la data di uscita non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma presumibilmente arriverà tra non molto, quindi teniamo alzate le antenne perché proprio alla fine del lancio compare la scritta “prossimamente” e abbiamo la certezza che “Questo mondo non mi renderà cattivo” debutterà durante il 2023.

Non ci resta che aspettare che la casa di produzione Movimenti Production/Banijay in collaborazione con la casa editrice di sempre di Zerocalcare Bao Publishing ci diano finalmente un numero, così da poter iniziare il conto alla rovescia.