Mare Fuori: uno dei protagonisti era irriconoscibile prima del successo | FOTO

Uno degli attori della serie tv più seguita e amata degli ultimi tempi, Mare Fuori, rivela com’era prima del successo.

La serie più seguita del momento ha indubbiamente cambiato le vite dei nostri attori preferiti, ma tutti hanno un passato e siamo curiosi di scoprirlo. Mare fuori ha incatenato letteralmente davanti allo schermo tutte le generazioni, con le diverse storie di ragazzi nel carcere minorile di Napoli, l’IPM, svelandoci un mondo a metà tra la camorra e l’innocenza.

La serie ha ottenuto il grande successo meritato soprattutto grazie a Netflix, nonostante si trattasse di una fiction uscita sulla Rai, ma forse Netflix era solo il trampolino di lancio. L’ultima stagione della serie è stata, infatti, trasmessa prima su Rai play con 6 episodi alla volta e poi su Rai 1, ottenendo una grande affluenza di spettatori.

E noi ci siamo affezionati a tutti i protagonisti, al punto da voler saperne di più su ciascuno di loro: com’erano e cosa facevano prima, quali erano le loro vite e cosa li ha portati a voler recitare sul grande schermo.

Ma come erano i nostri attori preferiti prima del successo? Uno degli attori più amati della serie televisiva arrivata alla terza stagione, e che forse possiamo considerare uno dei protagonisti di Mare Fuori ha postato di recente una foto che lo ritrae prima del successo, ma quanto è cambiato?

Chi ha deciso di svelarsi al pubblico?

È Carmine Di Salvo, detto ‘O Piecoro, interpretato da Massimiliano Caiazzo, 26enne dal fascino partenopeo, con i capelli ricci e disordinati, e il sorrisetto ammiccante, che ha infuocato i cuori di tutte le ragazzine e anche di donne adulte, conquistato lo schermo, soprattutto con la sua interpretazione nell’ultima stagione di serie.

L’attore al momento sta godendo di grande popolarità, ed è richiesto per pubblicità, film e serie. D’altronde non è passato inosservato l’upgrade che la sua performance fa in Mare Fuori. Tuttavia, prima di questa esperienza, com’era il nostro Carmine Di Salvo? Alcuni hanno detto che era irriconoscibile.

Massimiliano Caiazzo ci porta nel suo passato con le sue foto

Massimiliano Caiazzo ha sorpreso i suoi fan con una serie di foto che mostrano il suo passato prima del grande successo di Mare Fuori. Ma c’è un’immagine in particolare che ha attirato l’attenzione di tutti: quella in cui l’attore appare aggrappato ad una statua raffigurante un drago, in un momento di spensieratezza e felicità, ignaro di ciò che il destino gli riserverà. Quale segreto celava l’adolescenza di Caiazzo? I follower hanno espresso grande interesse e curiosità per questo scatto, che sembra raccontare una storia dietro le quinte del giovane artista. Non si sono risparmiati i complimenti e l’entusiasmo per questa immagine che svela una parte del passato di Caiazzo, prima del grande successo che lo ha portato alla ribalta.

La sua carriera di attore ha preso il via quando era appena maggiorenne, ma è stato soltanto con la serie televisiva Mare Fuori che ha ottenuto il meritato successo, segnando l’inizio di una lunga serie di progetti che lo hanno visto protagonista. Dai programmi televisivi di successo alle passerelle di moda, Massimiliano Caiazzo è diventato una presenza fissa nel mondo dello spettacolo e del fashion. Attualmente è sul set della serie di Disney+ Uonderbois e dal 16 marzo al cinema con Piano, piano di Nicola Prosatore.