Sweet Tooth 2: le nuove immagini direttamente dalla seconda stagione

Il viaggio di Gus per la sua salvezza e quella di tutti gli ibridi incontra un enorme ostacolo nella seconda stagione.

Sweet Tooth ha annunciato la sua imminente seconda stagione con il rilascio di una manciata di immagini inedite che vengono direttamente dai nuovi episodi. Da queste si riescono a capire diverse cose sugli sviluppi della trama a cui assisteremo a breve: amici, nemici ed improbabili alleanze. Ci aspettiamo che questa stagione introdurrà una moralità più grigia nel mondo di Sweet Tooth.

Gus è il protagonista di questa storia, un bambino ibrido di un cervo nato in seguito al Grande Crollo, un’evento pandemico che dieci anni prima ha sterminato gran parte della popolazione mondiale. A seguito del Crollo sono comparsi i bambini-ibridi, temuti da molti che li reputano responsabili della malattia e quindi braccati, studiati o eliminati. Ora Gus è nelle mani di questi individui e deve trovare un modo per salvare sé stesso e gli altri bambini.

Cosa ci dicono le immagini promozionali?

Nelle immagini rilasciate per l’annuncio della seconda stagione vediamo Gus in custodia degli Ultimi Uomini guidati dal generale Steven Abbott insieme ad altri ibridi fra cui Teddy Turtle e Finn Fox. Per salvaguardare gli ibridi Gus decide di lasciarsi esaminare dal dottore Aditya Singh, questo nella disperata ricerca di una cura per il virus che ha decimato l’umanità e che sua moglie Rani ha contratto.

Nel frattempo Tommy Jepperd, l’Uomo Grande che aveva accompagnato Gus durante la prima stagione, stringerà un’alleanza con la responsabile della Riserva, Aimee Eden. Il passato di Jepperd e la sua militanza negli Ultimi Uomini verrà alla luce e complicherà le cose fra i due, i quali vogliono liberare Gus e gli altri ibridi dalle grinfie di Abbott. Da una parte e dall’altra il bene ed il male si mescola in un insieme quantomeno umano.

Il cast di Sweet Tooth 2 e la data di uscita

Nella seconda stagione di Sweet Tooth ritroviamo i volti conosciuti due anni fa. Christian Convery è l’ibrido Gus, che avrà a che fare con i compagni bambini Teddy (Christopher Cooper Jr.) e Finn Fox (Yonas Kibreab) e con gli adulti Abbott (Neil Sandilands) e Singh (Adeel Akhtar). Anche Bear farà il suo ritorno, di nuovo interpretata da Stefania LaVie Owen.

Jepperd è interpretato da Nonso Anozie (Il Trono di Spade) e collaborerà con l’Aimee di Dania Ramirez (Once Upon A Time). Il padre di Gus sarà ancora Will Forte (The Last Man on Earth) e la storia verrà narrata dalla voce di James Brolin (Gino La Monica nel doppiaggio italiano).

L’intera seconda stagione di Sweet Tooth verrà resa disponibile in streaming su Netflix il 27 aprile 2023.