Il paradiso delle signore 8: sta per succedere qualcosa di grosso | Le ultime novità

Cosa succederà nell’ottava stagione de Il paradiso delle signore? A quali colpi di scena assisteremo? Ecco cosa sappiamo.

Il paradiso delle signore è una delle soap più seguite dagli italiani. Un mix di bravura degli attori, di intrighi di trama e dell’ambientazione anni ’60 è ciò che ha conquistato il pubblico e ha portato al successo la serie, che ora si avvia verso la conclusione della settima stagione.

Ormai le ultime puntate sono alle porte, e i telespettatori hanno già vissuto tanti momenti da cardiopalmo. Che cosa nasconderà il finale di stagione? Sicuramente sarà del tutto inaspettato, come i produttori ci hanno abituato con le precedenti stagioni, e accenderà l’interesse verso gli avvenimenti dell’ottava stagione.

Secondo la programmazione Rai, l‘ultima puntata di questa stagione dovrebbe andare in onda il 5 maggio, a meno di cambiamenti di palinsesto dell’ultimo minuto. Dopo il finale ci sarà una pausa estiva e le nuove puntate torneranno a settembre. Quest’anno la Rai ha deciso di non mandare in onda le repliche, ma di lasciare spazio ad altri programmi e serie tv nei mesi estivi.

Cosa sappiamo della prossima stagione? L’attesa è così tanta che i fan si stanno già chiedendo cosa vedranno nelle puntate di settembre. Il successo della serie non ha fatto venire dubbi sul fatto che ci sarebbe stata un’altra stagione, ma le domande continuano ad affollarsi in testa.

Il paradiso delle signore 8

Man mano che vanno in onda le puntate, gli ascolti crescono. Non deve stupire quindi che la Rai ha già confermato la produzione di una nuova stagione, e le riprese, visti i tempi, dovrebbero cominciare a breve. I telespettatori non riescono proprio a fare a meno dell’appuntamento fisso del pomeriggio, dal lunedì al venerdì.

Nonostante i costi piuttosto importanti della serie, la Rai non ha intenzione di rinunciare a uno dei suoi prodotti di punta. L’emittente e tutta la produzione stanno ben attenti a non farsi scappare alcuna anticipazione né delle prossime puntate, né tantomeno della stagione in arrivo il prossimo autunno.

Cosa ci attende?

Sappiamo che non vedete l’ora di scoprire qualcosa sui prossimi episodi, ma purtroppo dovrete aspettare la fine della settima stagione per placare la curiosità. Pietro Masotti e Roberto Farnesi, gli attori di, rispettivamente, Marcello Barbieri e Umberto Guarnieri, hanno confermato la loro presenza nell’ottava stagione, quindi è molto probabile che si scontreranno duramente.

Potrebbe tornare anche Vanessa Gravina nei panni di Adelaide, mentre degli altri non si conosce ancora la conferma ufficiale. Secondo indiscrezioni, la prossima serie potrebbe avere circa 160 puntate, lo stesso numero delle ultime quattro stagioni. Ora mettetevi comodi e aspettate pazientemente di sapere cosa accadrà nel finale, poi ci penserà l’ottava stagione a rispondere alle vostre domande.