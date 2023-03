Lacrime al Paradiso delle signore: lascia la serie, addio alla protagonista assoluta

Il paradiso delle signore sta giungendo alle battute finali della settima stagione ed emergono indiscrezioni inaspettate sul finale.

I telespettatori che seguono con assiduità Il paradiso delle signore dovranno prepararsi a un finale pieno di colpi di scena e dovranno salutare uno dei personaggi più importanti della serie. Una scelta non facile, né per gli attori né per la produzione, ma che è stata praticamente obbligata.

La settima stagione della serie continua ad avere successo tra gli spettatori e la Rai ha già confermato l’arrivo di un’ottava stagione, prevista per settembre. Quest’anno, a differenza degli scorsi, non ci saranno le repliche estive: da maggio, quando finirà la stagione, i fan dovranno aspettare qualche mese prima di rivedere i protagonisti. Questo non farà che alimentare le aspettative, soprattutto dopo il colpo di scena del finale.

Sembra che l’indiscrezione sia confermata: ne ha parlato una delle figure centrali nella soap e ha spiegato i motivi dell’addio al personaggio. Non sarà facile accettare questa fine, ma i telespettatori dovranno mettersi il cuore in pace. Il finale coglierà tutti impreparati, su questo non c’è alcun dubbio.

Il paradiso delle signore: anticipazioni 20-24 marzo

Cosa accadrà quindi nel finale de Il paradiso delle signore? Secondo le anticipazioni delle prossime puntate, qualcosa comincerà a muoversi verso la conclusione. Le puntate andranno in onda dal 20 al 24 marzo, sempre nel pomeriggio su Rai 1. Adelaide ha scoperto che Frigerio e il marito sono dei traditori, così deciderà di non accoglierli più in casa.

Problemi anche per Flora, che informa il direttore di voler lavorare per il negozio di Umberto e per questo motivo verrà licenziata. Nel frattempo nel magazzino tutti lavorano per il lancio della nuova collezione, e c’è un gran da fare. Vito riceverà brutte notizie dall’Australia e dovrà risolvere i problemi della sua azienda, anche a costo di mentire a Maria.

Una decisione sofferta

Il gran finale, previsto per maggio, regalerà ai telespettatori molti colpi di scena. Tra questi il principale sarà l’addio di Adelaide, che lascerà Milano. Lo ha confermato l’attrice Vanessa Gravina, che interpreta i suoi panni, e ha spiegato che si tratta purtroppo di una decisione forzata. L’attrice è infatti impegnata anche a teatro e non potrà più garantire la sua presenza fissa.

Non si conoscono però i motivi che porteranno Adelaide lontana da Milano: per quelli bisognerà aspettare le puntate finali. Da quel che sappiamo, potrebbe andarsene da sola oppure fuggire con Marcello. Alcune indiscrezioni parlano di un allontanamento momentaneo finché gli impegni dell’attrice non si ridurranno, ma non ci sono ancora conferme.