Il paradiso delle signore, stop inaspettato | Cancellata dalla programmazione

L’amata fiction Il paradiso delle signore è costretta a uno stop imposto dall’alto: ecco come cambierà la programmazione.

I fan de Il paradiso delle signore sono stati travolti da una notizia inaspettata: la fiction sarà sospesa dalla programmazione Rai. I telespettatori ora si chiedono quando tornerà la loro amata serie tv e se potranno continuare a seguire le vicende e i colpi di scena della fiction arrivata alla sua settima stagione.

La serie è liberamente ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Emile Zola, anche se è ambientata a Milano tra gli anni cinquanta e sessanta. La fiction parla del primo magazzino per signore di Milano, raccontando degli amori, delle speranze e delle delusioni dei protagonisti che vi ruotano attorno. La serie, considerata un dramma sentimentale, affronta numerosi temi importanti come l’emancipazione femminile e le differenze tra le classi sociali.

Nella prima stagione facciamo la conoscenza di Teresa Iorio, che si trasferisce nella capitale lombarda per lavorare e finisce proprio nel grande magazzino di proprietà di Pietro Mori, diventando tra le commesse più apprezzate del negozio. I due sono attratti l’uno dall’altra, ma le cose non sono semplici e nel corso delle prime due stagioni dovranno affrontare molte difficoltà.

Il successo de Il paradiso delle signore

Non si può negare che Il paradiso delle signore sia in grado di tenere incollati allo schermo, con tutti i colpi di scena e le liaison amorose tra i personaggi. Iniziata nel 2015, oggi è arrivata alla sua settima edizione senza perdere quasi mai un colpo, e riuscendo sempre a lasciare col fiato sospeso nei vari finali di stagione.

Ma ecco che, mentre sembrava andare tutto per il meglio, è arrivata una decisione inaspettata: a maggio prossimo la stagione si concluderà e la serie scomparirà dalla programmazione. I telespettatori si sono subito allarmati e vogliono cosa sta accadendo e il perché di questa scelta.

Stop alla fiction

Durante la settimana dall’1 al 5 maggio andranno in onda le ultime puntate della settima stagione, e poi non vedremo la fiction per un po’, almeno fino a settembre. La Rai infatti ha confermato la produzione dell’ottava stagione, ma ha deciso di sospendere le repliche estive: le vecchie puntate non andranno in onda, come invece accadeva di solito.

Niente paura, quindi: la fiction continuerà con la prossima stagione, ma semplicemente nei mesi estivi non verrà trasmessa. C’è tanta attesa per gli ultimi episodi della serie, che devono rispondere a numerosi quesiti e mettere un punto ad alcune storie. I fan potranno continuare a seguire le vicende del famoso magazzino nella fascia pomeridiana a partire da metà settembre.