Intervento d’urgenza per Daniele Scardina: il pugile è in condizioni disperate

Daniele Scardina operato d’urgenza per un malore. Come sta ora il pugile ex di Diletta Leotta.

Una notizia ha sconvolto il mondo dello sport e e dello spettacolo: il celebre pugile Daniele Scardina è stato ricoverato d’urgenza a seguito di un malore durante l’allenamento. Tutti si domandano quali sono le sue attuali condizioni, dopo il complicato intervento chirurgico.

Tanti i messaggi di buona guarigione da parte dei suoi amici, di personaggi famosi e di una persona a lui molto cara del passato. I dottori seguito del malore e della conseguente operazione hanno preferito mantenere la prognosi riservata, nella speranza che Scardina si possa riprendere. Intanto, subito dopo il malore l’uomo è entrato in coma e nessuno sa come si evolverà la situazione nel corso del tempo.

Come sta Daniele Scardina? La domanda riecheggia su tutti i giornali e su tutti i social dove moltissimi fan ansiosi sono alla disperata ricerca di novità positive sulla sua salute. Il trentenne, però, pare in condizioni difficili e l’invito del manager e dei familiari è quello di non perdere mai la speranza.

Il malore e la corsa in ospedale

Stando a quanto dichiarato dai presenti Daniele Scardina si è sentito improvvisamente male subito dopo l’allenamento, mentre si dirigeva negli spogliatoi. Un dolore alla gamba e poi uno all’orecchio sarebbero state le avvisaglie del malessere, fino a che non è caduto a terra inerme. Daniele Scardina si stava preparando per tornare sul ring, in un incontro previsto per il 24 marzo quando avrebbe avuto l’occasione di gareggiare per un peso maggiore. Così non sarà, perché Scardina è ancora in coma, in condizioni davvero critiche.

E’ necessario, quindi, attendere un po’ di tempo prima di capire se sciogliere la prognosi o meno. Attualmente non ci sarebbero i presupposti poiché”Kig Toretto”, come viene spesso soprannominato, sta affrontando la battaglia più delicata della sua vita, circondato da chi lo ha sempre sostenuto ed amato. Un messaggio, infatti, rivolto al pugile ha sorpreso tutti da parte di una persona molto importante del suo passato.

Il messaggio di Diletta Leotta e le sue attuali condizioni

La sua ex fidanzata Diletta Leotta ha voluto mandare un messaggio di positività e di pronta guarigione a Daniele Scardina invitandolo a combattere fino all’ultimo. Non solo lei, tantissime personalità hanno manifestato solidarietà nei confronti dell’atleta che così giovane sta affrontando una sfida per sopravvivere.

In effetti, bisogna avere pazienza e aspettare che le cose per lui possano cambiare. In questo momento, Daniele Scardina è tra la vita e la morte e benché l’intervento sia riuscito a pieno, il prossimo step è capire se Scardina riuscirà a svegliarsi dal coma, un sonno, il suo, che ha tutte le sembianze di un assurdo incubo.