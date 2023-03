Addio Lino Banfi la malattia è stata fatale, non ce l’ha fatta | Troppi dolori e lutti

Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi era da tempo malata di Alzheimer, il marito le è stato accanto fino alla fine. Un addio doloroso seguito da un lutto devastante.

Lino Banfi è conosciuto da tutti, soprattutto dalle generazioni giovani, per aver interpretato Nonno Libero nella famosa serie Tv Un medico in famiglia che negli anni duemila gli ha conferito una nuova stagione professionale. Ma come sappiamo la carriera di Banfi è molto lunga e ha le sue radici nel cinema con film come L’allenatore nel pallone e il suo personaggio Oronzo Canà e la collaborazione con registi come Lucio Fulci e molti altri.

Negli ultimi tempi si è parlato molto di Lino Banfi soprattutto per la malattia di cui soffriva la moglie, colpita dall’Alzheimer e morta lo scorso 22 febbraio. Lino Banfi è stato molto vicino a sua moglie e non l’ha mai lasciata, fino alla fine. Quello tra i due è stato un amore esemplare, lungo una vita e iniziato con una romantica fuitina in una chiesa di paese alle sei del mattino.

Lucia aveva sempre sostenuto Lino Banfi nel suo lavoro, anche la notte prima di un importante colloquio in banca, fatto più volte narrato in Tv dallo stesso Banfi, davanti all’insonnia del marito aveva detto: “Non voglio un marito infelice a causa del lavoro, preferisco che torni a fare quello che ti piace”. Oggi i due si sono separati, dopo la lunga malattia la moglie di Banfi se n’è andata e sua figlia Rosanna il giorno della scomparsa ha dedicato un pensiero alla madre condividendo una foto della madre da giovane salutandola con questa frase: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”.

L’affetto dei fan per la scomparsa della moglie di Banfi

In seguito all’annuncio sono state molte le manifestazioni di affetto da parte dei fan di Lino Banfi e della stessa Rosanna. Tutti, sono sempre stati molto affezionati a questa esemplare famiglia italiana e all’ancor più esemplare amore tra Lino e Lucia. Banfi nelle sue più recenti apparizioni parlava molto della moglie, sottolineando il grande amore per lei e facendo a volte riferimento alla malattia.

Rosanna Banfi di recente tra i concorrenti di Ballando con le Stelle, successo del sabato sera di Rai 1 aveva fatto riferimento ai genitori dicendo che sua madre, malgrado la malattia cercava sempre la presenza del marito, non voleva mai lasciarlo e lui spesso diceva: “Le ricordo ogni giorno del mio amore per lei”. Intervista a Verissimo, Rosanna Banfi aveva detto: “Da un po’ di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di qualunque altra cosa: la salute e l’unione familiare”.

Lucia Zagaria la malattia è stata determinante

Di certo per Banfi la vita senza la sua metà non sarà più la stessa, ma intorno a lui tra celebrità e gente comune, si stringe un grande affetto. Le cause della morte non sono state dichiarate apertamente ma non si esclude la possibilità che Lucia Zagaria si sia “arresa” all’Alzheimer di cui soffriva da tempo, vista anche l’età avanzata.

Lino Banfi, in diverse interviste, aveva dichiarato di non accettare la malattia della moglie, avrebbe voluto, dopo anni di sacrifici trascorrere con lei una serena vecchiaia. Con la paura di non riconoscerlo più lei gli chiedeva come avrebbe fatto e lui rispondeva: “Ci presenteremo di nuovo”.

La prima apparizione pubblica di Banfi dopo la tragica scomparsa della moglie è stata per un altro motivo devastante per lui, la morte di Maurizio Costanzo, lo stesso ha parlato del fatto che questo lo abbiano nuovamente destabilizzato, ma che come è sempre stato, Costanzo si è dimostrato un galantuomo e ha lasciato la precedenza a sua moglie, “Sono morti quasi contemporaneamente, Maurizio, con la sua grande galanteria, avrà detto ‘Lucia, dopo di te’. E quindi ha fatto passare prima lei e lui è morto dopo due giorni. Staranno insieme adesso”. Per Lino non c’è tregua alla sofferenza in questo periodo, ci stingiamo intorno a lui e la sua famiglia nel dolore.