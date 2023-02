“Non mi riconosco…” la figlia di Lino Banfi contro la terribile malattia | DRAMMATICO

La figlia di Lino Banfi fa delle dichiarazioni struggenti sul suo passato. La donna ha vissuto dei momenti difficilissimi ma grazie all’amore del padre ha trovato la forza per guardare avanti con positività. Ora ha la possibilità di raccontarlo guardandosi in dietro con tristezza.

Lino Banfi è uno degli attori più celebri del cinema e della televisione italiana. Grandissimo protagonista delle commedie rosa ed erotiche anni ’70 la sua recente immagine è collegata a quella del nonno Libero nella famosa sit com nostrana Un Medico in Famiglia.

L’uomo è tutt’ora molto apprezzato per la sua versatilità e capacità di interpretare personaggi di diversa caratura. Lino Banfi è riuscito ad entrare così nel cuore degli italiani fino ad arrivare anche alle generazioni più giovani.

La vita privata di Banfi è stata anche questa costellata da grandi soddisfazioni essendo sposato da sessant’anni con Lucia Zagaria dalla quale ha avuto due figli Walter e Rosanna. E proprio quest’ultima non troppo tempo fa ha avuto diversi problemi di salute che hanno messo a dura prova la serenità della famiglia.

Sulla difficile questione è tornata recentemente Rosanna Banfi sul suo profilo Instagram raccontando un dolore che non potrà mai svanire ma che in qualche modo l’ha resa sicuramente più forte.

Il difficile ricordo di Rosanna Banfi

Non troppo tempo fa Rosanna Banfi ha condiviso una foto social che la immortalava durante uno dei momenti più difficili della sua vita. La donna, infatti, ha avuto un cancro al seno ormai oltre dieci anni addietro dal quale fortunatamente è riuscita a guarire.

Un ricordo su Facebook le ha fatto venire in mente la terribile esperienza ed ecco che la Banfi ha deciso di ripostare una foto vecchia, la cui memoria la accompagna ancora adesso.

Ecco le sue parole: “Fb mi ha ricordato questa foto. Era l’estate 2009. Non mi riconosco in nulla, le mani non sono le mie, le braccia il viso… ecco riconosco gli orecchini. È stata una estate difficilissima ma, eccomi qua sono passati 13 anni. La vita ti chiude porte in faccia ma a volte lascia uno spiraglio. Io ho avuto la fortuna di passarci in quello spiraglio e rivedere il sole”.

Le cose sono cambiate e per la Banfi la sofferenza è un lontano ricordo. Tuttavia, Rosanna utilizza il suo nome e la sua fama per invitare le donne a fare prevenzione e spingerle a controllarsi prima che sia troppo tardi. Non tutti, infatti, hanno avuto la fortuna di poter raccontare a posteriori la dura battaglia come è accaduto per Rosanna Banfi.