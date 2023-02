Alessia, la parrucchiera di Ilary ‘tradita’ con l’altra donna | Proprio lei

Ormai è salita alla ribalta per essere stata la confidente di Ilary Blasi negli ultimi anni, Alessia Solidani, ormai famosissima parrucchiera sembrava essere a conoscenza di tutti i segreti della coppia più chiacchierata d’Italia, ma non solo.

Il mondo dello spettacolo è sempre pieno di ultimi scoop e fresche notizie sconvolgenti riguardanti coppie che scoppiano o nuovi intrighi amorosi nati all’improvviso. Ad esempio, il caso Totti-Blasi è stato ampiamente discusso in questo ultimo periodo. Dopo quasi un anno, però, sembra che la calma sia tornata a regnare nella vita sia di Francesco Totti che di Ilary Blasi.

Il cambio vita di Totti…

Entrambi hanno, infatti, voltato pagina: l’ex calciatore della Roma è uscito allo scoperto con la sua nuova partner, Noemi Bocchi, facendosi vedere pubblicamente, camminando mano nella mano, visitando negozi di mobili per arredare il loro nuovo super-attico dove si sono trasferiti a Roma Nord e trascorrendo il Capodanno a Miami assieme alla secondogenita di Francesco e di Ilary, ovvero Chanel.

…e quello della Blasi

Anche la conduttrice di Mediaset ha cambiato la sua vita sentimentale: la Blasi, infatti, ha conosciuto un imprenditore tedesco, Bastian Muller, con il quale ha trascorso il ponte dell’Immacolata a Sankt Moritz (assieme anche all’amica Michelle Hunziker) e il Capodanno a Bangkok.

Le attenzioni segrete delle VIP

Le due amiche, insieme ad altre celebrità, hanno un segreto in comune. Stiamo parlando di Alessia Solidani, una parrucchiera romana che, malgrado sia appena trentenne, ha un’ottima esperienza nel campo dell’hair-styling. Infatti, tra le sue clienti più fidate ci sono moltissime VIP come Ilary Blasi, Michelle Hunziker, Violante Placido, Sabrina Ferilli ed Eleonora Pedron.

Anche la coreografa di Amici sotto le mani della Solidani

Tra le teste acconciate e trattate dalla Solidani c’è anche quella di Elena D’Amario, ballerina molto amata e seguita da tanti fan, conosciuta grazie al talent show Amci di Maria De Filippi.

La D’Amario, nel 2009, era entrata nel programma di Canale5 come una concorrente e adesso è una delle coreografe della scuola di ballo più famosa d’Italia. Durante la nona edizione del programma (2009-2010), la D’Amario aveva avuto una relazione amorosa con Enrico Nigiotti, ma la storia si è poi conclusa.

Poco prima il Natale dell’anno scorso, Elena ha postato una sua foto sul profilo social di Instagram dove mostrava una bellissima treccia acconciata in maniera perfetta e molto scenica. Come commento a tale post, Elena D’Amario ha ringraziato Alessia Solidani per l’acconciatura che è stata il punto focale del suo look natalizio.