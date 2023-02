Zodiaco: ecco i segni più tirchi in assoluto! Non condividono nemmeno un centesimo

Tutti leggono l’oroscopo, anche chi sostiene di non essere interessato e spesso le risposte che si cercano riguardano l’amore e il successo nel lavoro, ma vi siete mai chiesti quali segni sono i più tirchi dello zodiaco?

Ebbene quello che vi sveleremo vi lascerà senza parole, non immaginereste chi sono i più taccagni.

Secondo l’oroscopo ci sono dei segni che sono più “parsimoniosi” di altri, per non dire taccagni, tanto da non preferire condividere neanche un centesimo con gli altri. Ma chi sono?

Come saprà chi ama leggere l’oroscopo, le stelle influenzano i nostri comportamenti e fanno emergere alcune peculiarità del nostro carattere. Secondo l’astrologia, infatti, ogni segno zodiacale è influenzato da un pianeta in particolare e questa influenza lo porta a differire dagli altri per carattere e per il modo di comportarsi.

Nelle diverse sfumature che determinano un carattere è compresa anche la generosità e con essa anche la capacità di essere più o meno attenti alle spese.

Da recenti approfondimenti legati a questi aspetti ecco che è venuto fuori che alcuni segni zodiacali sono più tirchi di altri e averci a che fare non è semplice per tutti gli altri. Questo perché, in generale, di tutti i difetti che può avere una persona, l’avidità è uno dei difetti più difficili da digerire.

Insomma avere a che fare con uno zio Paperone non è semplice per nessuno ma se grazie all’astrologia possiamo conoscere in anticipo questo aspetto, abbiamo un vantaggio e sappiamo anche come gestirli. Siete pronti? Ecco quali sono i segni più avari, dal più tirchio al meno tirchio.

I segni più avari secondo l’astrologia

Di solito gli avari stessi, quelli che in senso dispregiativo consideriamo taccagni, si definiscono invece parsimoniosi, ma in realtà il loro atteggiamento è molto peggiore di quanto a loro sembri. Loro sono, infatti, talmente attenti alle proprie finanze da rischiare anche molto nei rapporti personali, perché naturalmente questo atteggiamento li isola.

Come si suol dire, gli avari, “piangono miseria” anche quando in realtà dal punto di vista economico le cose gli vanno bene. Ebbene il primo segno a essere così taccagno è quello del Toro, i nati sotto questo segno spesso sono avidi e hanno l’abitudine ad accumulare quanti più beni possibile perché hanno paura a trovarsi in difficoltà. Eppure proprio i nati sotto il segno del Toro sanno accumulare ricchezze forse anche di più degli altri e spendono i loro soldi con grande attenzione.

Investono i loro soldi solo se hanno modo di ricavarne ancora di più, altrimenti ci pensano molto bene. E se siete in difficoltà economica non aspettatevi che il Toro vi dia una mano.

Ma se pensate che i nati sotto il segno del Cancro possano essere migliori vi sbagliate di grosso, pur avendo fama di essere i più sensibili dello zodiaco essi in realtà sono spendaccioni ma solo se si tratta di spendere per sé, ma se devono darsi una regolata ecco che iniziano ad assomigliare agli amici del Toro. Il Cancro poi è quel segno che può diventare anche diabolico se ci si mette contro di lui. Non fatelo arrabbiare.

A seguire in questa carrellata troviamo gli amici dello Scorpione, sempre alla ricerca di scontistiche di vario genere e prezzi super competitivi. La loro avarizia li influenza anche nelle relazioni private, in amore infatti non riescono a dimostrare quanto sono innamorati e tengono all’altro. Se amate uno scorpione farete fatica a farvi fare un regalo.

I Capricorno sono lavoratori instancabili e ogni soldo guadagnato è ottenuto con il sudore e visto che faticano molto per ottenere un risultato la loro parsimonia viene spesso scambiata per tirchiaggine, ma forse di tutti i segni di cui abbiamo parlato fin ora, loro sono in realtà i meno avari.

Infine i Pesci, hanno l’animo gentile e sono tendenzialmente molto buoni, anche loro guadagnano ogni centesimo con il duro lavoro e con sacrificio per questo ci pensano molto prima di affrontare una spesa importante per sé o per gli altri.