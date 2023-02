Barbara Palombelli blocca tutto: “È pericolosissimo!” | Scatta l’allarme in diretta

Barbara Palombelli è rimasta scossa da un caso di Forum e per la prima volta non è riuscita proprio a trattenersi. “Questa cosa è pericolosissima”, afferma preoccupata durante la puntata. Ecco cosa è successo.

Ormai da diversi anni Barbara Palombelli è la conduttrice di Forum, programma che porta sul piccolo schermo casi sociali analizzati in un tribunale televisivo.

Si dibatte di argomenti come la separazione, violenze, figli adottati, genitori assenti, fidanzati invadenti e molto altro. Le storie che vengono trattate riflettono uno spaccato della nostra società, proprio per questo i telespettatori a casa riescono a immedesimarsi bene nei protagonisti e sentirsi coinvolti dal programma.

Ovviamente compito del conduttore o della conduttrice, in questo caso la Palombelli, è tenersi sempre un passo indietro e cercare di non farsi coinvolgere troppo dalle storie trattate.

A volte, però, è difficile trattenere i propri sentimenti e non esprimere il proprio pensiero. E dopo anni Barbara è scoppiata davanti a un caso trattato nella sua trasmissione. Ecco cosa è successo.

Il delicato caso presentato a Forum

In una delle ultime puntate di Forum sono stato toccati due temi molto delicati: paternità non riconosciuta e obesità.

Il caso in questione riguardava Andrea, un ragazzo che ha scoperto a 12 anni di non essere stato cresciuto da suo padre biologico, ma dal compagno della madre. Per il ragazzo è stato un vero trauma e si è sentito preso in giro dalla sua famiglia. questo trauma ha avuto grossi effetti sulla saluta di Andrea che negli anni si è lasciato andare al cibo e all’obesità.

L’intervento di Barbara Palombelli

In puntata ha ammesso con grande sincerità di aver sofferto di pesanti disturbi alimentari: di notte si ingozzava di cibo, l’unico sollievo che riusciva a trovare. Il trauma di questo figlio lo ha portato a questo malessere” ha raccontato la Palombelli per introdurre la storia al suo pubblico.

“Mangiare la notte, di tutto, è pericolosissimo”, ha poi aggiunto. Un’affermazione che ha lasciato spiazzato il suo pubblico, che non è abituato a vedere Barbara esporsi così. Ha ricordato poi in diretta: “Le statistiche dicono che un bambino su dieci non è figlio del padre anagrafico. Quando si scopre la verità il tormento può sfociare in disturbi alimentari”.

Questa è stata una delle poche volte in cui al Palombelli si è sbilanciata in favore di un suo ospite. Probabilmente, la giornalista è stata profondamente colpita dalla storia e non ha potuto fare a meno che lanciare un messaggio di allarme al suo pubblico in ascolto.