Addio a Barbara Palombelli, nulla da fare. I suoi fan non riescono ad accettarlo

Una notizia che ha addolorato i suoi ammiratori: Barbara Palombelli lascerà Forum e subito c’è già un’altra persona a prendere le redini del programma.

Forum è una trasmissione televisiva che va in onda dal 1985 su Rete4 ed ha sempre seguito la stessa linea di contenuti e gli stessi metodi per affrontarli. La trasmissione si basa su casi giuridici di varia natura, ad esempio coniugale, familiare o di eredità, e le persone chiedono giustizia, ovviamente, al giudice che presiede la sentenza. Un programma regolare che da molti anni ha sempre fatto compagnia ai telespettatori di Rete4. Tuttavia, si vocifera che potrebbe cambiare il suo timoniere.

O meglio, la sua timoniera, dal momento che questo programma è sempre stato guidato da delle donne molto competenti nel loro lavoro. Abbiamo visto passarsi il testimone prima Catherine Spaak e Rita Dalla Chiesa e poi Paola Perego e Barbara Palombelli. Adesso, la moglie di Francesco Rutelli a chi passerà il testimone di Forum? C’è già un nome che aleggia nell’aria.

Dal 2013, Barbara ha condotto con fierezza e talento questa trasmissione della Mediaset, ma ora vorrebbe lasciare le redini in mano a qualcun’altra. Notizia presa non tanto bene dai suoi fan, che la vorrebbero vedere ancora per molto dietro nell’ambiente giuridico di Forum.

Tuttavia, già del 2023, potremmo vedere un volto nuovo al comando del programma tv. Anche perché, informandoci grazie ad AffariItaliani, sappiamo che la Palombelli aveva in mente di lasciare Forum già da qualche tempo, per riposarsi e dedicarsi alla sua amata famiglia.

Inoltre, è stata la stessa Barbara Palombelli a fare il nome della sua possibile sostituta al timone di Forum. La moglie di Rutelli avrebbe citato Veronica Gentili, altro volto noto di Rete4 e conduttrice di Controcorrente. Lasciando Forum nelle sue mani, Barbara potrebbe condurre ancora per una stagione Stasera Italia, per poi andare, finalmente, in pensione.

La Palombelli ha scelto la Gentili perché queste due donne non sono solo colleghe di lavoro, ma anche grandi amiche. Il loro rapporto si basa principalmente sulla stima che hanno l’una per l’altra, sottolineata dalla loro bravura e dal loro talento nel presentare programmi televisivi.

Tuttavia, queste sono solo voci di corridoio, per il momento. Infatti, le due conduttrici non hanno ancora confermato nulla. Sebbene il pubblico sia favorevole a Veronica e apprezzi molto il suo programma e il suo lavoro, non è ancora pronto a dire addio alla Palombelli nel suo ruolo a Forum.

Anche se la sua ritirata rattrista molto i suoi fan, Barbara Palombelli è felice di chiudere il capitolo Forum per dedicare molto più tempo alla sua numerosa famiglia: ha quattro figli e non vede l’ora di poterseli godere ancora di più.