Questo ragazzo è figlio d’arte di una famosa conduttrice. Ecco chi è sua mamma!!

Questo giovane ragazzo è il figlio di una famosa conduttrice televisiva, molto apprezzata e seguita. Assomiglia molto a sua madre: sapreste dire di chi stiamo parlando?

Questo ragazzo può vantarsi di avere una mamma molto amata dal pubblico del piccolo schermo, perché lei è una conduttrice piena di talento ed energia. Ha presentato molti programmi tv di vario genere ed è stata in grado di farsi strada nei cuori degli italiani proprio grazie al suo talento e alla sua simpatia: un connubio perfetto per stare dietro alle telecamere. Molti fan della presentatrice hanno notato quasi subito la somiglianza del figlio alla madre. Infatti, i due sono molto simili. E voi avete capito a chi ci stiamo riferendo?

Questo ragazzo si chiama Tommaso ed è il figlio nato dalla relazione amorosa vissuta tra Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi. Il loro rapporto è terminato nel 2004, con la scelta di prendere due strade differenti e, nel percorso scelto dalla bella Marcuzzi, c’è stata la nascita della sua secondogenita Mia, nata dalla relazione avuta, e terminata, con Francesco Facchinetti. Alessia è una mamma molto legata ai suoi due figli ed è infatti molto contenta che loro stiano cominciando ad avere un rapporto fraterno più solido.

Infatti, la brava conduttrice ha affermato: “Tra di loro ci sono dieci anni di differenza. Solo adesso comincia ad essere un rapporto un po’ più affettuoso “. Alessia ha poi raccontato che sia Tommaso che Mia sono cresciuti come se fossero figli unici, perché lui ha studiato all’estero e, comunque, c’è uno stacco di 10 anni tra loro.

Anche se, ovviamente, si sono sempre voluti bene, ma adesso, il loro rapporto sta crescendo. “Non c’era tanta connessione” ha concluso la Marcuzzi, però ora Mia è molto felice di avere un fratellone più grande. Ma cosa fa Tommaso oggi? E cos’ha fatto ieri?

Tommaso Inzaghi è nato il 29 aprile 2001 e oltre alla sorellina Mia ha anche due fratelli, Lorenzo e Andrea, nati dalla relazione tra suo padre Simone Inzaghi e Gaia Lucariello. Tommaso ha una famiglia allargata ed è in buoni rapporti con tutti i suoi membri.

Questo giovane ragazzo vive tra Londra e Roma: in Inghilterra, ha studiato al college, dove si è specializzato in fotografia, business media e regia. Per quanto riguarda la situazione amorosa, non si sa molto perché è un ragazzo riservato, però i suoi genitori gli vogliono tanto bene.

Soprattutto mamma Marcuzzi, con la quale ha un rapporto molto stretto e profondo e lo hanno dimostrato spesso in varie foto pubblicate sui social. Inoltre, Alessia, molte volte, ha citato suo figlio nelle varie interviste fatte, raccontando qualche episodio delle loro vite e di come sia un bravo e amorevole fratello maggiore per la piccola Mia.

La Marcuzzi, dopo le relazioni avute con Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti, è stata legata sentimentalmente anche con Paolo Calabresi Marconi, un imprenditore e produttore televisivo. Il loro matrimonio è avvenuto in Inghilterra ma, di recente, i due hanno annunciato la loro separazione. La notizia è arrivata all’improvviso con un comunicato stampa che ha messo la parola fine al loro amore.