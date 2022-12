Le immagini della figlia di Monica Bellucci lasciano senza parole. FOTO

Monica Bellucci è una delle donne più belle del nostro paese che ha fatto innamorare il mondo intero, ma anche la figlia Deva non è da meno. L’attrice ha postato sui social una foto con la giovane e gli utenti sono rimasti sotto choc: anche lei è di una bellezza mozzafiato.

La bellezza di Deva Cassel

Deva Cassel è la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. La giovane è cresciuta respirando l’arte e oggi si differenzia da tutti per via della sua bellezza mozzafiato. Nelle ultime ore la mamma Monica Bellucci, si è mostrata in sua compagnia in una foto pubblicata sul suo profilo Twitter e i fan sono rimasti spiazzati di fronte alla bellezza della ragazza.

Dalla cornice della foto sembra che le due fossero a un evento, forse di alta moda. Nello scatto mamma e figlia sono estremamente eleganti e indossano in un look total black con un velo di rossetto rosso sulle labbra.

Deva ha 18 anni e come la madre è davvero stupenda, tantoché ha già sfilato per grandi brand come Dolce & Gabbana affianco alle modelle più acclamate del mondo, dove ha omaggiato la madre sfilato con lingerie e un vestito in pizzo nero.

Inoltre, la giovane ha già posato per le copertine delle riviste di moda più famose al mondo e presto debutterà sul grande schermo seguendo le orme della madre con il film La bella estate di Laura Luchetti, tratto dall’omonimo romanzo di Cesare Pavese.

Con Deva Cassel nel cast ci saranno nel cast Yle Yara Vianello, presente già in Nudes della stessa Luchetti, Nicolas Maupas – l’attore di Mare Fuori – e Alessandro Piavani.

“La protagonista è una ragazza di 16 anni che sta cercando il proprio essere, ho scelto Yle per interpretarla. Intorno a lei ci sono tanti altri adolescenti, molti alla prima esperienza al cinema come Deva, che interpreta la grande tentatrice”, spiega la Lucchetti in un’intervista.

Una carriera che si prospetta davvero luminosa per la giovane, classe 2004, che ancor prima di nascere era finita su una copertina: infatti, Monica Bellucci è stata protagonista di un servizio fotografico per Vanity Fair proprio mentre portava in grembo Deva.

Parlando della sua vita sentimentale, sembra che la Cassel sia innamoratissima del modello italiano Luca Salandra: la loro frequentazione è iniziata nell’estate del 2020 e tra loro è subito scoppiato l’amore.

Il loro debutto in pubblico come coppia è avvenuto in un evento importantissimo per l’arte cinematografica: stiamo parlando Festival del Cinema di Venezia.