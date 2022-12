Alfonso Signorini, si passa per vie legali: “Racconto artefatto per scopi di audience”. È bufera

Caos durante la diretta del Grande Fratello Vip: il conduttore e padrone di casa Alfonso Signorini convoca urgentemente Attilio Romita, concorrente di quest’edizione. La situazione è al limite e si parla di avvocati.

Situazione al limite al GF Vip

Quest’edizione del Grande Fratello Vip non si sta facendo mancare niente: dopo il caso di bullismo su Marco Bellavia, le espulsioni, il Covid, questa volta Alfonso Signorini tira in mezzo gli avvocati.

Al centro della diatriba c’è il giornalista Attilio Romita, uno dei principali concorrenti di quest’edizione.

Il concorrente non sta vivendo un bel periodo nella casa, è molto preoccupato in quanto la sua compagna Mimma Fusco ha reagito male di fronte all’immagini che lo ritraevano in atteggiamenti ambigui con un’altra donna, coinquilina della casa.

Stiamo parlando della soubrette Sarah Altobello, con cui Attilio ha stretto un legame molto forte, che però non va giù alla sua compagna.

Una delle cose che ha dato molto fastidio la sua compagna è la confessione fatta dal giornalista ad Antonino Spinalbese, nella quale ammetteva di volere un rendez-vous infuocato con Sarah nel mini van situato in giardino.

Una rivelazione pesante che ha scatenato l’ira della compagna Mimma Fusco. La donna si è sfogata anche sui social dimostrando tutto il suo disappunto per ciò che sta vedendo in questi giorni.

Alfonso Signorini nell’ultima puntata è stato costretto a comunicare la decisione presa dalla compagna. Mimma infatti avrebbe contattato degli avvocati a cui ha delegato gestione del rapporto con Attilio. Sembra addirittura che il giornalista non possa rientrare nella casa di sua proprietà dove viveva in compagnia di Mimma.

Attilio Romita in diretta ha dichiarato che avrebbe fatto anche lui affidamento a un legale per gestire la situazione. La stessa opinionista in studio Sonia Bruganelli ha notato una reazione è piuttosto strano nel giornalista, che invece di essere preoccupato per il futuro della propria relazione ha pensato subito di passare per vie legali.

Nel frattempo Mimma è tornata sui social questa volta infuriata nei confronti di Alfonso Signorini a cui aveva chiesto di non rivelare le sue intenzioni:

“Avevo chiesto il diritto all’oblio. E il mio legale aveva indirizzato una lettera al mio compagno, nella quale chiedevo di potermi tutelare e di avere un confronto con lui, prima che mettesse piede in casa, visto che non mi sono sentita rispettata come compagna di vita.“.

Mimma Fusco ha poi spiegato: “Non volevo più che il mio nome comparisse in questa vicenda, e in questo programma. Non ho nessuna intenzione di chiudere la relazione con lui.

L’interpretazione che ne ha voluto dare Signorini, per avere materiale di riempimento del suo programma, è un’altra storia completamente artefatta per scopi di audience. Sono profondamente rammaricata.“.

Secondo quanto affermato da Mimma Fusco, Signorini avrebbe riportato una versione diversa delle cose e la donna sarebbe pronta a coinvolgere gli avvocati anche contro il conduttore del Grande Fratello Vip. Insomma, la situazione sembra peggiore del previsto.