Panico Eleonora Daniele: la notizia stravolge la diretta | È stato arrestato

Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, ha fatto in diretta un annuncio scioccante. La rivelazione ha lasciato il pubblico in studio completamente sgomento ma la donna è costretta a mantenere la calma. Ecco cosa è successo.

Eleonora Daniele è una conduttrice molto celebre italiana partita davvero in sordina ma che ora è davvero una delle più apprezzate ed amate in Italia. La donna attualmente presenta Storie Italiane, un format originale in cui si trattano argomenti di attualità, società accompagnato al racconto di alcuni personaggi famosi invitati dalla Daniele per parlare della loro storia.

Tuttavia, la carriera di Eleonora è iniziata nel 2001 quando è stata scelta per partecipare a La sai L’ultima? E l’anno successivo ha sorprendentemente partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello, quando il reality era una novità e raccoglieva altissimi picchi di share.

Da quel momento, Eleonora Daniele ha preso completamente il volo venendo scelta per interpretare un ruolo di punta nella fiction La squadra e successivamente a Un posto al sole, storia soap opera italiana ambientata a Napoli.

Ma il lavoro per Eleonora non finisce qui: Unomattina e Linea Verde, infatti, sono due delle trasmissioni più importanti da lei condotti prima di approdare a Storie Vere, programma che ha poi dato forma all’amatissimo Storie Italiane. Proprio a Storie Italiane è successo qualcosa che ha sconvolto non solo il pubblico in studio ma tutta Italia.

La rivelazione di Eleonora Daniele a Storie Italiane

Un evento in particolare ha completamente scioccato l‘Italia intera: l’arresto del mafioso Matteo Messina Denaro dopo 30 anni di latitanza. Il fatto è stato seguitissimo ovviamente su tutti i telegiornali ma proprio durante il programma di Eleonora Daniele è stata annunciata l’incredibile notizia dell’ultima ora.

Al momento dell’arresto, l’uomo era in una clinica privata in cura per un tumore e si muoveva tranquillo poiché aveva assunto un nome falso. Le forze dell’ordine sono riuscite ad intercettarlo e secondo quando dichiarato dagli inquirenti l’uomo non avrebbe opposto resistenza durante la cattura.

Insomma, per la Daniele dare questa notizia non è stato per nulla una passeggiata visto la portata dell’avvenimento. Tuttavia, proprio la conduttrice è stata in grado di reggere la tensione di comunicare chiaramente l’accaduto nonostante non era ancora chiaro il tutto.

Per Matteo Messina Denaro, quindi, arriva il momento di scontare la sua pena in carcere fino alla fine della sua vita dopo così tanti anni durante i quali è sfuggito alla giustizia.