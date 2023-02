Nuova stagione de Il Paradiso delle Signore: la Contessa fa sospirare | CLAMOROSO

La settima stagione della fiction Rai sta per terminare e già ci sono degli scoop sensazionali sull’ottava.

Il Paradiso delle Signore è una fortunata fiction televisiva che va in onda su Ra1. La nuova stagione è stata confermata e, insieme ad essa, anche un ritorno inaspettato ma gradito. La settima stagione sta tenendo sulle spine i suoi fan, dal momento che molti personaggi hanno lasciato Milano sperando, però, di poterli vedere ritornare sul set della serie televisiva.

Stando a quanto hanno riportato molte riviste in questi giorni, Il Paradiso delle Signore è in vena di diversi cambiamenti, sia per quanto riguarda la trama che per il cast. Dopo aver salutato per sempre alcuni personaggi, sembra proprio che una storica figura farà il suo ritorno nell’attesissima nuova stagione.

Al centro dei media riguardanti la serie tv abbiamo, ora come ora, Il Paradiso delle Signore che, con il suo prossimo finale di stagione, sta tenendo i suoi fan con il fiato sospeso. Soprattutto per quanto riguarda un determinato personaggio e lo stesso finale della settima stagione della fiction targata Rai.

Quale sarà il destino della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo?

La Contessa Adelaide di Sant’Egidio, nonché la presidentessa del Circolo più esclusivo della città di Milano, è molto indaffarata nei suoi impegni e nelle sue furbe ed astute strategie per eliminare una volta per tutte Umberto e per aiutare Marcello ad ottenere il successo che ha sempre meritato.

Tuttavia, i rumors riguardanti la settima stagione della fiction in onda su Rai1 vogliono cacciare la Contessa Adelaide e a dare la conferma dell’uscita di scena del personaggio della Contessa è stata proprio l’attrice che la interpreta, ovvero Vanessa Gravina. Tuttavia, i fan sperano in un uso riscatto romantico con il cognato Guarnieri.

Alcuni spoiler sull’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore

Mentre aspettiamo di vedere come si evolverà il finale della settima stagione e capire che fine faranno i personaggi della storia, l’attrice Vanessa Gravina ha confermato che il suo personaggio, ovvero la Contessa Adelaide di Sant’Egidio, farà ritorno nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore.

Durante il corso di un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa qualche tempo fa, la Gravina ha affermato: “La Contessa organizzerà una delle sue tipiche sparizioni ad effetto per poi tornare nella prossima stagione”. Dunque, non ci resta che aspettare con trepidazione l’uscita dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore per assistere all’entrata in scena (di nuovo) della Contessa.