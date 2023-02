Fiori sopra l’inferno: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla fiction con Elena Sofia Ricci

Approda su Rai 1 la nuova serie Tv con protagonista Elena Sofia Ricci prodotta da Rai Fiction e Publispei.

Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia è prodotta in collaborazione con la Film Commission Friuli Venezia Giulia ed è andata in onda il 13 febbraio 2023. La serie è tratta dal best seller di Ilaria Tuti e segue le avventure, appunto, di Teresa Battaglia. La protagonista ha 60 anni e si trova a dover fare i conti con un serial killer che agisce per difendere dei bambini in difficoltà. Un particolare di questo personaggio femminile è il fatto che nel privato si trova ad affrontare una diagnosi di Alzheimer precoce.

La serie è di genere thriller e restituisce le atmosfere suggestive del Trentino, in ambienti molto malinconici e a volte cupi che ben si accostano al tema e allo stato d’animo della protagonista. La serie si divide in sei puntate dirette da Carlo Carlei. La storia si apre con l’arrivo di un serial killer che inizia a colpire per difendere dei bambini maltrattati. Il paesino del Trentino in cui tutto accade è Travenì, luogo di montagna situato al centro delle Alpi tra neve e monti, ma soprattutto silenzio.

I bambini che si trovano coinvolti nella vicenda sono Mathias, Oliver, Diego e Lucia, che in comune hanno la violenza, perpetrata ai loro danni da parte degli adulti. Teresa Battaglia si vede così coinvolta in un’indagine particolare dove il colpevole è una figura borderline. Accanto a lei c’ l’ispettore Massimo Marini (Giuseppe Spata). Per accedere alla soluzione del caso la profiler dovrà avvicinarsi ai bambini e provare a conquistare la loro fiducia per ottenere delle risposte.

Chi è Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci è una delle attrici più importanti nel mondo del cinema, del teatro e della televisione. Come attrice ha vinto molti premi tra i quali il globo d’oro come miglior attrice rivelazione per il film Impiegati del 1985 diretto da Pupi Avati. Tra i registi che l’hanno diretta ricordiamo Carlo Verdone, Maurizio Nichetti, Ferzan Ozpetek e Giovanni Veronesi.

La generazione degli anni Novanta la ricorda anche per l’acclamata serie televisiva di Canale 5, Caro maestro, accanto a Marco Columbro. Ma negli ultimi anni si è consacrata al pubblico televisivo con la serie Che Dio ci aiuti, recentemente lasciata per dedicarsi al teatro. Il personaggio di Suor Angela da lei interpretata è ancora uno dei più amati delle ultime stagioni televisive.

Le ambientazioni di Fiori sopra l’inferno

Con questa serie Elena Sofia Ricci si trova ad affrontare un personaggio assai più complesso rispetto a quello di suor Angela. Teresa, la protagonista di Fiori sopra l’inferno arriva a identificarsi con il serial killer sul quale indaga fino a scontrarsi con il fantasma di una figura molto meno banale di quanto sembri, mosso da motivazioni molto più umane.

L’autrice del romanzo da cui è tratta la fiction, Ilaria Tuti, si è ispirata ai luoghi della sua infanzia. Lei, infatti, è nata a Gemona del Friuli in Friuli-Venezia Giulia appunto. Il luogo di fantasia in cui si svolge tutto si chiama Tarvisio ed è collocato in un piccolo paese delle Dolomiti. Proprio qui nel cuore delle Alpi è stata ambientata la fiction, in una suggestiva zona montuosa, nei pressi dell’omonima Foresta, un enorme spazio di 24mila ettari. Altri luoghi in cui si è girato sono Udine, la Val Saisera, il Lago del Predil, Pontebba, i Laghi di Fusine, Malborghetto e Camporosso.