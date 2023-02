I 5 scontri da vedere nell’ultima stagione di Cobra Kai

Con l’avvicinarsi del finale della serie i fan si aspettano determinati scontri per chiudere la storia di Cobra Kai una volta per tutte.

Cobra Kai ha attinto dai cult degli anni ’80 partiti con The Karate Kid di John G. Avildsen per creare una storia originale, ampliando i personaggi visti nel franchise cinematografico e introducendone di nuovi. Ora la serie è quasi giunta alla sua sesta ed ultima stagione e con l’imminente torneo Sekai Taikai da vincere, la posta in palio per i combattenti è molto alta.

Gli scontri sono stati anche un modo in cui i personaggi cercavano di imporre anche le proprie ideologie, oltre che la propria forza. Le narrazioni di Cobra Kai si declinano tutte nel combattimento infatti, e alcuni rapporti fra personaggi devono ancora giungere ad una vera conclusione. Ecco dunque cinque combattimenti che ci aspettiamo di vedere in Cobra Kai 6.

Sam LaRusso vs. Tory Nichols

Le due combattenti hanno già avuto un riavvicinamento nella scorsa stagione proprio tramite uno scontro. Questo era stato un modo per Tory di liberarsi del giogo del dojo Cobra Kai e di affrontare Sam alla pari. L’influenza di Silver le ha però negato questa opportunità, quindi una ulteriore lotta andrebbe a sancire chi delle due è la migliore lottatrice.

Il combattimento andrebbe anche a cementare il legame fra di loro, come è già avvenuto fra altri personaggi dello show che, divisi dalle ideologie dei loro dojo di appartenenza, riuscivano a mostrare gli errori dell’altro affrontandolo e vincendolo.

Robby Keene vs. Kenny Payne

Robby e Kenny partono da una situazione che richiama la necessità di una lotta. Entrambi hanno abbandonato il dojo Cobra Kai, ma mentre Robby l’ha rinnegato totalmente, Kenny è ancora insicuro della sua decisione. Come detto in precedenza, lo scontro sarebbe un modo per Robby di salvarlo dall’influenza di Terry Silver e dei suoi insegnamenti.

Il fallimento di Robby nel mostrare ai suoi compagni di dojo la vera natura del Cobra Kai ha pesato su di lui e potrebbe finalmente trovare sfogo nel salvataggio di un amico, ovvero Kenny Payne.

Johnny e Daniel vs. John Kreese

John Kreese è stato un antagonista fin dal primo film. Crudele sensei del Cobra Kai, è tornato a tormentare Johnny Lawrence e Daniel LaRusso nella serie, ma l’ultima stagione l’ha visto finire in prigione. Kreese è poi evaso e questo è di per sé l’impostazione di un scontro fra lui e i due protagonisti.

Kreese rappresenta infatti il vecchio Cobra Kai e ciò che c’è di marcio nel mondo dei combattimenti, e sconfiggerlo sarebbe una grande affermazione delle ideologie di Daniel e Johnny. Dopo l’inganno subito nella Stagione 5, Kreese ha piena motivazione di cercare lo scontro con loro.

John Kreese vs. Kim Da-Eun

Se Kreese rappresenta il vecchio Cobra Kai, Terry Silver e Kim Da-Eun sono invece l’incarnazione di un Cobra Kai ancora più spietato. La stagione 5 ha visto l’introduzione di Kim e l’arresto di Silver, quindi l’eredità del dojo ricade su di lei. Il torneo Sekai Taikai sarà il momento in cui l’autorità del Cobra Kai verrà messa in discussione.

Kreese potrebbe però decidere che questa lotta fra dojo è andata troppo oltre e quindi intervenire lui stesso per fermare Kim. Questo lo renderebbe un personaggio in cerca di redenzione e lo distaccherebbe ancora di più da Terry Silver.

Johnny e Daniel vs. Kim Da-Eun

La sfida finale fra buoni e cattivi non può che terminare con Johnny e Daniel opposti a Kim come scontro finale contro il dojo Cobra Kai. Kim rappresenta infatti lo sport che diventa violenza, e vuole trasmettere questo messaggio a più persone possibili. Johnny e Daniel, che invece sostengono una filosofia opposta, arriveranno allo scontro per fermarla. Come ultima stagione di Cobra Kai (senza considerare eventuali spin-off), ci aspettiamo questo tipo di messaggio finale.