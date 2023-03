Paura alle stelle per i Pooh: allarme rosso Red Canzian | Situazione terribile

Red Canzian vittima di una malattia terribile. Vicino alla morte, l’uomo racconta ora il dramma in una intervista.

Impossibile non conoscere i Pooh uno dei gruppi italiani più famosi e longevi della musica italiana. Autori di grandi successi come “Uomini soli”, “Ci penserò domani” e “Chi fermerà la musica” solo per dirne alcuni sono ancora dopo così tanti anni sulla cresta dell’onda. Dopo la morte di Stefano D’Orazio storico membro del gruppo, i Pooh hanno attraversato un momento di difficoltà, una specie di pausa per potersi riorganizzare.

I Pooh sono stati ospiti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con un’esibizione davvero strabiliante dove hanno ripercorso le loro canzoni più belle ed amate da tutto il pubblico. Il bassista del gruppo Red Canzian è adesso, però, al centro delle pagine di giornale italiane per alcune sue dichiarazioni molto forti che hanno reso pubblici degli importanti problemi di salute.

Al Corriere della Sera Red Canzian si è lasciato andare ad una lunga intervista in cui ha ammesso che non troppo tempo fa ha quasi rischiato di morire. Ora sta sicuramente meglio, anche se la sua vita a causa di questa batosta fisica non sarà mai più come prima.

Red Canzian e la sua storia con i Pooh

Pilastro del gruppo italiano, Red Canzian è entrato nei Pooh nel1973 dopo essere stato provinato quasi per caso in una lavandaria. L’uomo non sapeva suonare il basso ma gli altri ragazzi della band hanno subito notato il talento di Red e lo hanno accolto a braccia aperto nella famosa band.

Red Canzian ha scritto diversi testi dei Pooh anche se lui è autore anche di altri noti artisti. Uno dei brani più interessanti è certamente Rosso Natale, composto per scopi benefici ed inserito in una raccolta di cantanti diversi. Red Canzian ha firmato molti successi della band come ad esempio Stare senza di te (1992), Tu dove sei (1994), Cercando di te (1996), Io ti aspetterò (1999) diventando un punto di riferimento per la band.

L’intervista di Red Canzian

Il bassista dei Pooh ha raccontato recentemente il tragico dramma vissuto. L’uomo è stato colpito da una grave infezione cardiaca che lo ha costretto ad un ricovero all’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Una mattina l’uomo ha perso i sensi dopo essersi sentito male ed è caduto a terra terrorizzando tutti. “Mi dicono che dovrò stare qui ancora almeno quattro settimane per una cura antibiotica e fisioterapia. Il chirurgo ha fatto pulizia sul cuore e dintorni e sembra che me la caverò”.

Ha dichiarato al Corriere spiegando che ora è sottoposto a delle cure antibiotiche. “Ho capito che potevo anche morire. E adesso faccio già piani per il futuro. Come andare in teatro a vedere il mio Casanova.” Ha poi aggiunto durante l‘intervista manifestando tutta la sua gratitudine per essere sopravvissuto a qualcosa che sarebbe potuto essere potenzialmente letale.