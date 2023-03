Francesco Totti: ecco la sua ex storica, prima di Ilary e Noemi c’era lei | Famosissima!

Francesco Totti si associa a sempre a Ilary Blasi e Noemi Bocchi, ma avete visto il suo primo grande amore? Ecco chi era, è famosissima!

La donna della sua vita prima di Ilary Blasi e Noemi Bocchi è stata una famosa Maria. Pochi sanno che il grande amore di Francesco Totti è stata un’altra donna. Anche se dell’ultimamente si parla di lui per via della separazione turbolenta con Ilary Blasi, ha avuto molti periodi felici in amore, forse anche migliori di quello che sta vivendo ora con la sua nuova fiamma Noemi Bocchi.

Sappiamo che le cose tra i due procedono a gonfie vele, tantoché hanno comprato casa nella capitale e spesso vengono paparazzati mentre cenano insieme ai figli di Francesco. Il primo amore, come si suol dire, non si scorda mai.

Prima di sposarsi con la conduttrice dell’Isola dei Famosi, Totti avuto una lunga relazione con un volto noto della televisione: stiamo parlando di Maria Mazza, che ad Avanti un altro interpreta la dottoressa sexy del minimondo. Ma chi è la bellissima donna e quanto è durata la relazione con l’ex capitano della Roma?

Chi è Maria Mazza, l’ex storica di Totti

Attrice e modella, la sua bellezza mediterranea non passa di certo in osservata. In realtà, Maria Mazza è nata oltreoceano, nel New Jersey, e fin da piccola aveva le idee chiare: voleva lavorare nel mondo dello spettacolo. Per questo, a soli tre anni ha iniziato a studiare pianoforte, poi danza classica.

Maria ha trascorso la sua adolescenza in Italia nella provincia di Napoli, dove è tornata con i genitori di origine italiana quando era ancora molto piccola. La prima esperienza televisiva è stata Miss Italia, all’epoca presentato da Fabrizio Frizzi. Durante quell’edizione si classificò al terzo posto, ma non passò in osservata agli occhi dei giudici e del pubblico. Da lì la sua carriera è decollata, prima conquistando la fascia di Miss Eleganza, poi trasferendosi a Milano dove inizierà lavorare come modella.

La relazione con Francesco Totti

In seguito intraprende la strada della recitazione e approda in Mediaset: interpreta ruoli in alcune delle maggiori fiction televisive. Durante la sua esperienza lavorativa nel programma Quelli che il calcio, si innamora proprio di lui, l’ex capitano della Roma.

La loro relazione segna una tappa importante nella vita di Totti: per parecchio tempo i due hanno formato una coppia inseparabile e sembrava un amore destinato a durare a lungo. In realtà poi Francesco incontrerà Ilary, la donna che deciderà di sposare da cui ha poi avuto tre figli. Alla luce della loro separazione, ci si chiede come sarebbero andate le cose se fosse rimasto con la bellissima Maria Mazza.