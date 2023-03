Paura per Adriano Celentano: chiamata urgente al 118 | Problema gravissimo

Il ben noto cantante milanese ha passato una brutta nottata presso l’ospedale di Lecco a causa di uno scontro automobilistico.

Adriano Celentano è uno dei cantautori, showman, attori e conduttori più amati nel panorama della televisione italiana. L’artista di Milano è anche molto noto per la sua lunghissima storia d’amore con l’adorata moglie Claudia Mori, con la quale ha anche duettato insieme un paio di volte cantando i brani Non succederà più e La coppia più bella del mondo.

Circa un mese fa, Celentano è stato al centro della cronaca a causa di un’informazione mal interpretata. Stando alla ricostruzione sbagliata dei fatti, il ragazzo della via Gluck avrebbe fatto una chiamata urgente al 118 e sarebbe stato portato in ospedale la notte del 19 febbraio a causa di alcuni problemi cardiaci.

Tuttavia, i rumors sulla questione sono stati smentiti quasi subito dall’ufficio stampa di Celentano, dichiarando che il cantautore è in perfetta salute e non si è sentito affatto male. Ma le testimonianze circa l’aver visto Adriano in ospedale sono vere e, infatti, lo showman milanese era sì in ospedale, ma per assistere la sua amata moglie che invece era stata coinvolta in un incidente stradale.

Claudia Mori coinvolta in un incidente d’auto

Durante il corso di una puntata di Storie Italiane, programma che va in onda su Rai1 ed è condotto dalla presentatrice Eleonora Daniele, sono state fornite le reali informazioni riguardo ai diversi avvistamenti del Molleggiato presente all’ospedale di Lecco.

Il giornalista e direttore della rivista Novella 2000, ovvero Roberto Alessi, ha svelato la realtà dei fatti, vale a dire che il cantautore Adriano Celentano si trovava in ospedale perché aveva accompagnato sua moglie Claudia al pronto soccorso dopo che quest’ultima era stata coinvolta in un brutto incidente d’auto.

Com’è successo e in che condizioni è adesso Claudia Mori

La moglie del Molleggiato è rimasta coinvolta in un’incidente automobilistico, più precisamente è stata una delle vittime del tamponamento in questione. Per fortuna, però, l’incidente capitatole non era di un’entità troppo grave. Infatti, da quello che è trapelato riguardo a questo spiacevole ed improvviso evento, è che Claudia Mori non è rimasta ferita in modo grave o preoccupante.

Ciò nonostante, però, la moglie di Celentano si è vista costretta ad indossare un collare ortopedico da tenere per alcuni giorni dopo lo spiacevole incidente. Evidentemente la donna ha subito il tipico “colpo di frusta” che si riceve quando capitano i lievi incidenti automobilistici, ovvero un movimento brusco e sbagliato del collo. Fortunatamente la chiamata urgente al 118 era stato a tutti gli effetti un falso allarme.