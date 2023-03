“Doveva morire così”: scandalo Giampiero Mughini | Condannato in tribunale

Giampiero Mughini è stato denunciato dalla madre di Desirée Mariottini per le parole che ha usato parlando della ragazza vittima di violenza.

Giampiero Mughini è un famoso giornalista, scrittore e opinionista, personaggio controverso della televisione italiana che ha spesso partecipato in qualità di opinionista in diversi programmi televisivi e, in alcune di queste occasioni, ha discusso animatamente con alcuni colleghi presenti. In generale Mughini è una persona che non le manda a dire e di solito è molto diretto nelle sue opinioni, esprimendo chiaramente il proprio pensiero senza filtri.

Questo modo di fare, in diverse occasioni, può dare fastidio a chi riceve la suddetta opinione, forse proprio per l’assenza di filtri che il giornalista e scrittore usa quando si esprime. Possiamo dire, è stato proprio questo il caso capitato recentemente e che ha portato Mughini a dover rispondere delle sue parole in tribunale, in seguito a una denuncia. Parliamo del caso di Desirée Mariottini rispetto alla quale Mughini avrebbe usato delle parole pesantissime.

Andiamo con ordine, il caso di Desirée è stato purtroppo uno dei tanti casi di violenza sulle donne di cui sentiamo parlare quotidianamente. La ragazza aveva 16 anni quando il 18 ottobre del 2018 fu costretta da quattro uomini nordafricani ad assumere delle droghe, un mix di farmaci e stupefacenti, che la ragazza ha dovuto assumere. L’obiettivo era quello di abusare di lei, la povera Desirée non ne è uscita viva e dieci giorni dopo il suo assassinio Giampiero Mughini, chiamato a commentare la vicenda, durante una puntata di Domenica In, ha detto parole pesanti.

L’opinione di Mughini su Desirée

Scoppiato il caso di Desirée Mariottini, anche Giampiero Mughini come molti intellettuali, opinionisti e scrittori, è stato chiamato a dire la sua sulla vicenda e queste sono state le sue parole: “Era predestinata a fare questa fine. Veniva da una famiglia debole, con un padre spacciatore e una madre inesistente”. Come abbiamo detto, Mughini era ospite del salotto di Domenica In, condotto da Mara Venier e le sue parole hanno indignato la madre della vittima la quale lo ha denunciato. La stessa Mara Venier è stata chiamata a testimoniare.

Giampiero Mughini ha poi aggiunto: “Questo ritratto non corrisponde al vero. Questa ragazzina non era una principessa, veniva da una famiglia straordinariamente debole di uno che vendeva la droga e da una madre inesistente. Era predestinata perché con una vita così e una famiglia così difficilmente avrebbe potuto fare una fine diversa”.

Le conseguenze per Mughini

In un secondo momento, con una lettera a Dagospia, Mughini ha precisato: “Purtroppo non ci trovavamo di fronte a una ‘principessa guerriera’, bensì a una ragazza di 16 anni che non usufruiva di alcuna protezione sociale o familiare o altro, una ragazza entrata nel reame atroce della tossicodipendenza e dunque pronta a tutto pur di avere e consumare la roba”.

Questa precisazione non ha impedito a Barbara Mariottini, madre di Desirée di denunciare Mughini per le sue parole e ha detto: “È stata una coltellata al petto. Una serie di affermazioni che oltre a offendere noi, offendono la memoria di Desy”. Giampiero Mughini dovrà quindi rispondere di tutto questo in tribunale potrebbe pagarla cara per le sue affermazioni, starà al giudice valutare. Il processo riprenderà il prossimo 28 maggio, nel frattempo sappiamo bene che questa non è la prima volta che Mughini si scontra con qualcuno per le sue opinioni. Staremo a vedere quello che succede.