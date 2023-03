Elisabetta Canalis: immagini spaventose | Stava per finire in tragedia – FOTO

In palestra Elisabetta Canalis cade rovinosamente in allenamento. La paura è tanta per i suoi numerosi ammiratori.

Elisabetta Canalis è riconosciuta come una delle showgirl e conduttrici più belle ed in forma della nostra televisione. Da anni in America, trasferitasi per lavoro e rimasta per amore, la Canalis continua a riempire i rotocalchi di gossip con le sue avventure statunitensi. In America d’altronde la donna si è costruita una vita insieme alla sua famiglia, il marito Brian Perri,chirurgo, con il quale si vocifera esserci una brutta crisi matrimoniale e la piccola Skyler, unica figlia della coppia.

Elisabetta è solita condividere con i follower la sua giornata fatta di lavoro, famiglia e soprattutto tantissima palestra, grande passione della vip da sempre. In effetti, la Canalis è ancora bellissima proprio grazie al tantissimo sport che nel corso del tempo ha totalmente forgiato il suo corpo ma soprattutto il suo spirito da avventuriera. Non tutti, infatti, si ricordano che agli inizi in America la donna aveva aperto una palestra con una strepitosa vista sullo skyline made in U.S.A.

Sfortunatamente questa attività è poi naufragata anche a causa, come si mormora, di alcune incomprensioni con la sua amica fidata e socia Maddalena Corvaglia, sua storica compagna di lavoro dai tempi delle Veline a Striscia. Tra loro il rapporto non è più come prima e ora le due sono praticamente estranee. Poco importa alla Canalis che continua a macinare successi sia sui social che grazie ad alcune importanti pubblicità in Italia mantenendo, così, sempre alto il suo profilo professionale.

La forma fisica dei personaggi famosi

Benché le cose siano sicuramente cambiate rispetto ai vecchi tempi, l’apparenza nel mondo della televisione è ancora molto importante. Lo sa bene Elisabetta Canalis che è costretta a fermare i segni del tempo sul suo corpo con molta attività fisica e diversi trattamenti. Tuttavia, per la Canalis non è solo una questione di aspetto: tenersi in forma è un mantra per vivere al meglio le giornate e affrontare le sfide della vita.

Non sempre le cose vanno come si desidera e questo Elisabetta lo sa bene. E’ un periodo delicato per la Vip tra rumors di rottura e i continui viaggi di lavoro, ma lo sport è in questo senso un vero e proprio toccasana che la aiuta a superare tutto.

La brutta caduta di Elisabetta Canalis

Proprio Elisabetta Canalis ha condiviso con i suoi social un momento incredibile del suo allenamento: una rovinosa caduta a terra. Tutto è bene quel che finisce bene, la donna non ha riportato apparenti danni ma lo spavento è stato tanto e poteva finire molto peggio.

Tuttavia, la Canalis ha preferito sdrammatizzare sull’accaduto postando il misfatto sul suo Instagram ironizzando l’inciampo con queste parole: “Era una nuova tecnica di allenamento” scatenando l’ilarità social.