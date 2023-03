Elisabetta Canalis: “Un tradimento”, dopo anni i motivi del litigio con la Corvaglia | L’addio

Perché Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato? Ecco perché si sono allontanate dopo anni di amicizia.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia si sono conosciute nel 1999 a Striscia la Notizia, dove hanno cominciato la loro carriera in televisione come veline della famosa trasmissione di Antonio Ricci. Tra di loro c’è stata fin da subito una grande complicità ed è nata un’amicizia molto forte che è durata per molti anni. Si è trattato di un rapporto molto bello, difficile da vedere di questi tempi in televisione.

Le due infatti sono rimaste amiche fino a tre anni fa: erano molto legate, si sentivano quasi come delle sorelle, tanto che quando Maddalena Corvaglia divorziò dal marito decise di rimanere negli Stati Uniti perché lì viveva anche la sua migliore amica, Elisabetta. Le due erano unitissime e avevano persino aperto una palestra insieme a Los Angeles per seguire insieme la loro passione.

Nel 2020, però, qualcosa è andato storto e le due hanno smesso completamente di vedersi e sentirsi. I fan di entrambe ci erano rimasti di sasso dopo aver appreso la notizia: mai si sarebbero aspettati che quel bellissimo legame si sarebbe potuto rompere da un momento all’altro. Eppure è accaduto: all’improvviso le due hanno smesso di essere amiche, senza dare alcuna spiegazione.

Canalis e Corvaglia: fine di una lunga amicizia

Le due sono state amiche per più di 20 anni e non hanno mai abbandonato l’altra. In ogni momento di difficoltà erano pronte a sostenersi a vicenda, e a celebrare ogni traguardo e vittoria dell’altra. Per questo è stato difficile accettare che anche un legame così profondo come il loro potesse esaurirsi. Dopo diversi anni sono state le ex veline a confermare la fine della loro amicizia, senza però entrare troppo in dettagli.

Sembra che ormai il rapporto tra le due sia irrecuperabile, ed è stata la stessa Elisabetta Canalis a dire che difficilmente tornerà sui suoi passi: “Qualsiasi cosa io dica pubblicamente può venire travisata. Posso dire solo che i sentimenti non vanno di pari passo con la razionalità. Ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù“.

I motivi dietro la rottura

Ma cosa è accaduto che ha portato le due a dirsi addio? Maddalena Corvaglia di recente aveva espresso la sua delusione e tristezza per la fine dell’amicizia, spiegando che è stato “un grande dolore”, ma facendo intendere anche lei che ormai il rapporto è irrecuperabile. Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha spiegato ai microfoni di Tv8 il motivo dietro la rottura.

“Una delle due si è sentita tradita dall’amicizia dell’altra” ha affermato. “Dicono che di mezzo c’era la storia di un contratto, che avrebbero dovuto fare insieme qualcosa e alla fine una delle due non ha voluto”. Insomma, le due avrebbero dovuto iniziare un progetto insieme ma una non ha accettato e si è tirata indietro un vero tradimento; da qui il malcontento che ha portato all’addio. Chissà se le due faranno mai pace?