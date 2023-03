Eleonora Daniele: “Pistola puntata sulla tempia” a un passo dalla morte | Racconto da brividi

A Storie Italiane il racconto terribile che vede coinvolta un’ospite molto famosa: “Una pistola puntata contro di me”. Gelo in studio.

Non tutti sanno che Vladimir Luxuria ha vissuto un epiosodio di vita davvero drammatico. L’opinionista ha visto la morte, aveva una pistola puntata alla testa. A raccontarlo è stata proprio lei, ospite da Eleonora Daniele a Storie Italiane. Le sue parole hanno sconvolto la conduttrice e il pubblico, sotto choc per l’accaduto.

Tutto è partito dal racconto di Roby Facchinetti di settimana scorsa, quando ha ammesso di essere stato vittima di una rapina: Vladimir Luxuria ha colto la palla al balzo per raccontare che anche lei in passato ha vissuto un’esperienza simile, anche se le dinamiche sono state un po’ diverse. “Ho provato il brivido di avere una pistola puntata sulla mia tempia”, ammette.

Le sue parole hanno gelato il pubblico e Eleonora Daniele che ha voluto sapere di più sul terribile accaduto. “I segni indelebili rimangono per tutte le persone che sono state vittime di una rapina” ha dichiarato l’ospite di Eleonora Daniele, precisando che, a differenza di Roby Facchinetti, lei non si trovava a casa quando i ladri hanno fatto irruzione.

Il racconto di Vladimir Luxuria è spiazzante

Il racconto di Vladimir inizia così: “Ricordo bene il momento in cui stavo per salire e mi sono accorta che la porta era socchiusa. Mi sono data della stupida, pensando di non averla chiusa. Appena sono entrata, però, ho trovato la casa completamente vuota…”

“Ho provato anche il brivido di una pistola puntata alla tempia, ma ho avuto il sangue freddo di dire alla persona che in quel momento mi stava puntando l’arma: “Perchè fai tutta questa sceneggiata? Cosa vuoi, dei soldi?”

La confessione a Storie Italiane: “Ho dato tutti i soldi al ladro”

Nello studio le sue parole rimbombavano per via del silenzio. “Se vuoi dei soldi, te li do. Ho detto questo alla persona che mi ha minacciata. Ho avuto un sangue freddo che, se avessi pensato prima alla situazione in cui mi sono trovata, probabilmente non avrei avuto” ha aggiunto Vladimir.

“Ho quindi dato tutti i soldi al ladro, tenendo fortunatamente i documenti, e appena lui si è dileguato io sono caduta con le ginocchia a terra” ha concluso. L’episodio terribile è avvenuto nell’atrio di casa sua e il ladro probabilmente l’aveva seguita perché conosceva le sue abitudini.

Un’esperienza traumatizzante, che però Vladimir ha superato con coraggio: “Sono cose che capitano purtroppo”, ha detto. Di certo il suo racconto non sarà dimenticato facilmente, la stessa Eleonora Daniele è rimasta senza parole difronte alla sua testimonianza.