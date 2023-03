Che fine ha fatto Tiziana, vincitrice di Masterchef 2 | Voltafaccia impensabile

Il cooking show più noto di sempre riesce a cambiare le vite dei suoi concorrenti, ma questa volta l’ha proprio stravolta.

Masterchef è un programma televisivo che appassiona milioni di italiani per le sue dinamiche e i suoi temi. Essendo un cooking show, vengono mostrate tantissime ricette più o meno facili e il pubblico adora cimentarsi nel provare a rifarle nelle loro cucine. Ma Masterchef non è solo fuochi e coltelli.

Infatti, questa trasmissione è stata ed è ancora in grado di appassionare così tanto i telespettatori del Bel Paese anche grazie ai vari concorrenti che vi prendono parte e, soprattutto, per la presenza dei giudici integerrimi che sorvegliano e valutano le diverse pietanze cucinate dagli aspiranti chef provenienti da tutta Italia.

Nella seconda edizione di Masterchef sono memorabili i concorrenti, come Maurizio che, con la sua creatività, ha stupefatto tutti e l’avvocato Tiziana Stefanelli che ha anche vinto il concorso. Inoltre, come non ricordare i tre giudici di quella fortunata edizione, ovvero Joe Bastianich, Carlo Cracco e Bruno Barbieri.

I giudici di Masterchef e i loro aspiranti chef

Cracco, Barbieri e Bastianich sono tre tra i vari giudici che si sono alternati nelle diverse edizioni del programma. Questi sono severi, irascibili, imperturbabili e rigidi ma sanno anche essere giusti nelle loro valutazioni culinarie e donano diversi consigli utili durante il programma. Tuttavia, capita anche di vedere alcuni screzi tra i giudici e gli aspiranti chef.

In particolare, proprio con la vincitrice della seconda edizione, Carlo Cracco ha avuto spesso modo di battibeccare durante tutta la trasmissione. Tiziana e lo chef litigano spesso sul modus operandi adottato dall’avvocato ma, alla fine, chi la dura la vince e infatti Tiziana ha vinto Masterchef2.

Ecco cosa fa oggi l’avvocato Tiziana dopo la vincita a Masterchef2

Nel febbraio del 2013 Tiziana Stefanelli si è aggiudicata la vincita della seconda edizione di Masterchef e da quel momento la sua vita è cambiata radicalmente. Poco dopo quel lieto evento, l’avvocato ha deciso di aprire il suo primo ristorante a Roma, chiamandolo Nest. Tuttavia, l’apertura non ha avuto un grande successo e dopo soli due mesi è stato chiuso definitivamente.

Tuttavia, Tiziana non si è arresa e si dedicata al mondo dell’editoria culinaria, pubblicando diversi libri tra i quali Avvocato in Cucina: le ricette di un’avventuriera del gusto. In questo libro si possono leggere tutte le ricette che la donna ha appreso durante i suoi numerosi viaggi. Adesso la vincitrice di Masterchef 2 vive a Singapore con suo marito e la loro figlia.