Maria De Filippi: “il dolore la distrugge”, parla l’amica | Situazione preoccupante

La Queen di Canale5 sta mettendo tutti in allerta per il suo recente dolore a causa della morte del marito Costanzo.

Lo scorso 24 febbraio è morto Maurizio Costanzo e Maria De Filippi si è vista privata di tutto nel giro di pochi secondi: marito, confidente, amico, compagno di avventure e disavventure, anima gemella e guida nel mondo dello spettacolo. Maurizio era tutte queste figure per la De Filippi e adesso lei è rimasta sprovvista di tutto.

Inoltre, anche durante i giorni più duri e bui della sua vita, la Queen di Canale5 si è vista costretta ad ottemperare alle richieste del suo pubblico. In particolare, una richiesta di un selfie da parte una persona ha fatto ribollire di rabbia il web, facendo scoppiare moltissimi commenti offensivi nei riguardi del richiedente.

Il giornalista Andrea Pennacchioli ha così commentato la richiesta: “Ho appena visto uno farsi un selfie con Maria de Filippi nella camera ardente di Maurizio Costanzo. Forse la migliore rappresentazione della decadenza morale di una intera generazione”. Mentre sui social, i commenti sono stati molto più aspri e violenti.

I fan di Maria e Costanzo contro la richiesta del selfie nella camera ardente

Un utente di Twitter ha scritto: “Ma siete cresciuti come bestie per chiedere un selfie a Maria de Filippi in queste circostanze. Nella camera ardente, davanti alla bara di suo marito. Follia. SCHIFO”, mentre un altro ha commentato così:

“Agli imbecilli che chiedono il selfie alla moglie durante la camera ardente a 1 metro di distanza dalla bara del marito auguro che gli si incastri il pedale del freno nel tappetino mentre guidano sul Raccordo Anulare e che li accolga solamente il guard-rail a lato della strada”. Ovviamente ci dissodiamo dai commenti d’odio, ma sicuramente il gesto è stato veramente di cattivo gusto e merita una riflessione sull’educazione e l’empatia di questa società disumanizzata,

Tina Cipollari in pena per la sua amica Maria De Filippi

Anche la storica opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari si è definita molto preoccupata per lo stato d’animo dell’amica Maria. La Cipollari ha così espresso un suo pensiero riguardo la De Filippi: “Intanto la abbraccio e sono sicurissima che in questo momento è veramente disperata. Disperata perché ha perso un grande compagno, un grande uomo, una grande persona. Purtroppo, siamo tutti davvero disperati”.

Tina ha anche ricordato di come Maurizio Costanzo l’abbia accolta a Buona Domenica, notando come lei era intimidita e non a suo agio: “C’era un cast di persone già famose da tempo. Io sono arrivata lì a Buona Domenica e lui mi disse: ma come, da Maria ne fai di tutti i colori e adesso sei emozionata?”.