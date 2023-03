SCOOP: La cicogna sta per arrivare nel Principato di Monaco | È festa

Sembra stia per arrivare un bambino a Monaco e i sudditi sono molto felici per lei.

Dopo alcuni mesi durante i quali si è molto parlato del Principato di Monaco, facendo riferimento alle ipotesi di crisi tra il Principe Alberto e Charlene con riferimenti alle condizioni di salute di quest’ultima, ora sembra che le cose vadano meglio e che stiano per arrivare buone notizie in famiglia. Anche i sudditi sono felici per i principi e sperano in un lieto fine.

Da alcuni giorni si parla di una possibile gravidanza e l’arrivo di questo bambino porta nuova gioia nel regno dopo un periodo difficile. Si vocifera che l’annuncio potrebbe essere fatto a breve ma nel frattempo è trapelata la notizia in anticipo.

Non è ancora ufficiale e neppure si è avuta conferma che questi rumors siano veri ma lo scoop gira da alcuni giorni con una certa insistenza e riguarda proprio un possibile gravidanza per Charlene che diventerà madre per la terza volta. Ciò smentirebbe le voci circa la crisi tra lei e Alberto che invece sono ancora insieme e si amano come prima.

Un altro figlio per Charlene e Alberto?

Come ricorderete nell’ultimo anno si è parlato spesso delle condizioni di salute di Charlene di Monaco che a causa di un’infezione alle orecchie è stata a lungo tempo lontana dalle occasioni pubbliche, mostrandosi davvero poche volte, una di queste è stata l’anniversario di matrimonio con il marito. Matrimonio che secondo le voci degli ultimi mesi era in crisi e si parlava addirittura di divorzio.

Nelle ultime settimane però la situazione si è ribaltata e a quanto pare in positivo con le voci di Charlene incinta che spazzerebbe via in un colpo solo, se la sua condizione fosse vera, le voci sulla crisi matrimoniale ma anche sulle precarie condizioni di salute di lei. Anche Alberto aveva fatto preoccupare molto i sudditi a causa di una vistosa cicatrice sul capo, ma ora tutti si concentrano su quella che potrebbe essere una bella notizia per il Principato.

Charlene e Alberto, i segni di una possibile gravidanza

A parlarne per primo è stato il settimanale tedesco Revue Heute che ha acceso i riflettori su questa possibile gravidanza, Alberto di Monaco e sua moglie Charlene sarebbero quindi in attesa del terzo figlio. Jacques e Gabriella, i due figli della coppia, potrebbero dunque avere molto presto un fratellino o una sorellina. Come ricorderete, questa non è la prima volta che si parla di una gravidanza di Charlene, ma la notizia fu subito ufficialmente smentita, ora sembra invece che sia avallata da più fonti.

Ne ha parlato anche il settimanale France Dimanche e a confermare queste ipotesi ci sono stati i festeggiamenti per il compleanno di Charlene lo scorso 25 gennaio. In quella occasione erano presenti i genitori di lei Mike e Lynette Wittstock, che avrebbero lasciato il Sudafrica per trasferirsi a Monaco così da stare più vicini a lei e ai figli. Ma non è tutto perché nel corso della festa Charlene non ha mai bevuto alcol e già questo basterebbe a confermare la lieta novella, ma per giunta la principessa è stata vista entrare in una clinica in Svizzera dove, si dice, avrebbe incontrato medici specializzati in gravidanze tardive.