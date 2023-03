Luca Argentero: “Non siamo rimasti amici, perché…” l’ex moglie senza freni | Parole forti

Cristina Marino il grande amore di Luca Argentero non è la sua prima moglie. Parla di lui la ex e racconta il loro rapporto.

Luca Argentero è oggi uno degli attori più bravi e più amati dello spettacolo italiano, dai primi anni del Duemila la sua carriera di attore è cresciuta sempre di più grazie alla partecipazione a diverse serie televisive di successo e film diretti da registi importanti che gli hanno dato la possibilità di crescere professionalmente e farsi conoscere soprattutto per le sue doti artistiche.

Fra i titoli più importanti che ricordiamo ci sono la recente fiction al top degli ascolti, Doc, nelle tue mani e film come Poli opposti; Diverso da chi; Io, Leonardo; Le fate ignoranti e Saturno contro. Ma la sua vita è piena e soddisfacente anche sul piano personale, da alcuni anni vive un grande amore con Cristina Marino, dalla quale ha avuto due figli.

Come ricordiamo la carriera di Luca Argentero è iniziata con il Grande Fratello grazie a sua cugina Alessia Ventura che al tempo era letterina del quiz Passaparola e fu proprio lei a proporlo ai casting del reality più famoso dell’epoca. Era il 2003 e come ricordiamo Luca Argentero fu tra i migliori concorrenti di quell’edizione anche se non vinse quell’edizione che fu vinta invece da Floriana Secondi.

Luca Argentero e la vita sentimentale

Il suo primo ruolo da attore, subito dopo la partecipazione al Grande Fratello fu quello di Marco Tosi nella fiction Carabinieri. Da quel momento la sua carriera è stata sempre in salita con i film e le fiction citate. Ma anche la vita sentimentale di Luca Argentero all’epoca era piena e soddisfacente perché ha vissuto un grande amore con quella che è stata la sua prima moglie, l’attrice e doppiatrice Myriam Catania.

Myriam Catania è la discendente di una grande stirpe di doppiatori e doppiatrici, la famiglia Izzo di cui il capostipite era Renato Izzo. Oltre a recitare, Myriam ha, infatti, doppiato diverse star di Hollywood come Jessica Alba ne Le avventure di Flipper, Sin City e Dark Angel, Keira Knightley ne I pirati dei Caraibi e Orgoglio e Pregiudizio, Reese Witherspoon in Twilight.

La storia tra Argentero e Catania

Myriam Catania e Luca Argentero hanno vissuto un grande amore, come lei stessa racconta. La loro storia è iniziata nel 2005 e si è conclusa nel 2016. I due si sono sposati nel 2010. Lei ha spesso raccontato che tra loro c’era una grande intesa sessuale, una forte chimica alla base del rapporto, oltre che un amore vissuto con intensità: “C’è poco da inventare e la sintonia vien da sé, quando le proprie fantasie si incastrano con quelle dell’altro”.

A sette anni dal divorzio Myriam Catania ricorda quell’amore e Luca Argentero con grande affetto ma precisa: “Non siamo rimasti amici, perché dopo una storia così lunga, dove l’amore è stato grande, è difficile rimanere amici. Gli voglio bene, voglio che stia bene, ma non gli racconto le cose di tutti i giorni o come va con il mio compagno. Luca è stato un grande compagno, parlerò sempre bene di lui”.