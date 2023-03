Francesca Fagnani censurata dalla Rai: “Messaggio scomodo” | Ecco cosa ci hanno nascosto

Il pubblico non ha visto tutto della seconda puntata di Belve per via di una censura applicata al programma. Ma cosa ci hanno nascosto?

È subito scandalo per la seconda puntata di Belve, sulla quale la Rai ha deciso di applicare una censura. Il programma di Francesca Fagnani, che dovrebbe avere l’obiettivo di raccontare senza fronzoli o troppi giri di parole la vita di volti noti, è stato censurato. I telespettatori, però, ora vogliono sapere cosa sia successo, qual è il motivo di tale e gesto e cosa non è stato fatto vedere. Le proteste si sono fatte sentire talmente tanto che sono bastate poche ore perché uscisse tutta la verità.

La puntata dello scorso 28 febbraio è finita nel mirino dell’opinione pubblica perché, subito dopo la messa in onda, Francesca Fagnani aveva condiviso su Twitter tutta la sua delusione per il taglio della parte finale. La stessa conduttrice si è mostrata perplessa e piuttosto delusa difronte a tale decisione che sfugge al suo controllo.

Durante la puntata era previsto un piccolo blocco dedicato alle Eterobasiche, che sono finite per essere censurate. Ma cosa si nasconde dietro il taglio finale di Belve? “Scomparso il finale di Belve. Bah, così. Mi spiace”. Così Francesca Fagnani sul suo profilo Twitter. Poche parole, ma sufficienti per esprimere tutto il suo disappunto e scatenare una forte polemica sul web.

Belve e la censura sul finale: cosa non abbiamo visto

La puntata in questione è stata animata da molti ospiti interessanti come Carolina Crescentini, Massimo Giletti e Rocco Casalino. Da scaletta, dopo le interviste, ci sarebbe dobuto essere il momento delle Eterobasiche, un duo di comiche che accompagna la Fagnani in tutte le puntate. Quella del 28 febbraio, però, si è conclusa bruscamente, cancellando il loro intervento.

“Evidentemente il nostro messaggio era troppo scomodo per la prima serata”, hanno twittato le Eterobasiche, scatenando la polemica del pubblico che grida alla censura da parte della Rai. “Noi siamo sotto choc [il finale, ndr] Ce lo danno almeno su Raiplay o dobbiamo far partire una rivolta?”, chiedono gli utenti.

Il disappunto di Francesca Fagnani

“Sei minuti tagliati sul finale. Francamente sono rimasta basita come i telespettatori – ha affermato la Fagnani -, è partito il programma di Alessandro Cattelan, dopo che avevo lanciato le Eterobasiche, poi sarebbero seguiti i fuorionda molto divertenti come sempre. È uno dei momenti più attesi da sempre, molto amato e anche commentato insieme alle interviste, ma sono rimasti sconcertati quando si sono accorti che in realtà il finale era stato tagliato”.

Rimane da capire perché sia stata fatta questa sorta di censura. La Direzione Intrattenimento Prime Time ha dato la sua spiegazione, che non convince tutti: “In riferimento alla mancata messa in onda di Belve After la Direzione Intrattenimento Prime Time precisa che non si è trattato di presunti interventi editoriali dell’ultimo minuto ma di un problema legato a ritardi nella consegna della puntata alla messa in onda. Tale ritardo, non imputabile a Rai, non ha permesso di osservare il corretto flusso procedurale previsto per la consegna del materiale Belve After sarà disponibile su Raiplay unitamente alla puntata andata in onda”.