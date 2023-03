Oroscopo: Marzo fortunato per questi segni | Il cambiamento è già iniziato

Moltissime gioie in arrivo nel mese di marzo per questi segni zodiacali, destinati al cambiamento.

Il mese di marzo inizia col botto per alcuni segni che saranno in questo primo mese di primavera molto fortunati. Molte gioie sono in arrivo per alcuni segni zodiacali che possiamo considerare fortunati, rispetto ad altri che invece vedranno un inizio di primavera un po’ fiacco.

In particolare la Primavera sarà fortunata per un segno su tutti e questa fortuna riguarderà diversi aspetti della vita di questo segno, dalla fortuna in denaro, all’amore per arrivare fino al lavoro. Dopo un lungo inverno caratterizzato da diversi momenti difficili, arriva una primavera piena di promesse per alcuni segni che saranno particolarmente fortunati.

Questo è il mese del risveglio, della rinascita, di tutte le cose che rifioriscono e si aprono al nuovo. La primavera porta nuove cose e promette mesi più allegri, frizzanti e soddisfacenti. È naturale che anche noi ci risvegliamo con l’arrivo di questa stagione.

Il segno più fortunato del mese

Questo periodo fortunato, però riguarda solo alcuni segni, per altri bisognerà pazientare. Il Toro per esempio avrà numerose difficoltà, soprattutto causate da pensieri confusi e incomprensioni. Anche per i Gemelli non sarà una primavera facile a causa della luna in opposizione, eccetto per i primi giorni del mese che potrebbero essere favorevoli.

L’Ariete è il segno più fortunato del mese, i primi giorni di marzo saranno per i nati nel segno molto favorevoli da tutti i punti di vista: amore, salute e lavoro. I primi giorni del mese quindi sono propizi per iniziare qualcosa di importante. Conviene approfittarne finché la fortuna è a favore e cercare di mettere in pratica tutti progetti che fin ora si erano messi da parte per varie ragioni.

I segni baciati dalla primavera

Ma non è finita qui, perché non solo l’Ariete vedrà risorgere il sole in queste settimane, anche il segno del Cancro vedrà dei momenti fortunati e avrà delle settimane favorevoli. Illuminato dalla luna, il segno potrà portare a termine qualcosa di buono.Anche il Leone avrà la sua dose di fortuna ma dovrà fare molta attenzione e cercare di essere più razionale possibile. Marzo in salita anche per i nati nel segno della Vergine che potranno ricevere delle sorprese nelle prossime settimane, ma dovranno affrontare la stanchezza.

I Bilancia dovranno invece affrontare alcune spese extra, mentre lo Scorpione affronterà alti e bassi. Per i Sagittario invece arriveranno giorni molto positivi ma l’inizio del mese potrebbe essere per loro un po’ cupo, superato questo momento non ci saranno problemi. Capricorno in ottima forma, ma ci saranno decisioni complesse da prendere. Per l’Acquario ci saranno giorni buoni, soprattutto emotivamente e infine i Pesci vivranno momenti sereni e di relax, potrebbero ricevere una bella sorpresa.