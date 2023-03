Belen Rodriguez ha un nuovo compagno, dopo Stefano De Martino arriva lui | Drastica decisione

Belen Rodriguez stupisce tutti facendo entrare un nuovo uomo nella sua vita: dopo Stefano De Martino, arriva lui.

Cambiamenti in vista per Belen Rodriguez, che apre le porte del suo cuore a un nuovo uomo. Lui è famosissimo, lo conosciamo tutti. Ma cosa è successo con De Martino?

Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci sul nuovo uomo di Belen: in pochi hanno dato importanza al rumor, perché sembrava che le cose tra la showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici, Stefano De Martino, proseguissero per il meglio. Dopo la conclusione di Tu si que vales, Belen ha scelto di cambiare drasticamente la sua vita. Ma chi è l’uomo misterioso?

Il nuovo uomo che ha fatto ingresso nella vita di Belen è Max Angioni. Lui affiancherà Belen nella conduzione de Le Iene ma sarà solo un nuovo compagno di avventure. La scelta di cambiare conduttore arriva dopo il presunto litigio tra Teo Mammucari e Davide Parenti, che ha spinto il primo ad abbandonare il programma che conduceva da anni.

Il nuovo compagno di Belen

Chi si temeva che Belen e Stefano si fossero lasciati, può stare tranquillo: nessun nuovo fidanzato all’orizzonte per la showgirl argentina, che è felicemente impegnata con il suo grande amore Stefano De Martino. Le cose tra i due proseguono bene e il loro amore cresce ogni giorno di più. I cambiamenti riguardano solo la sfera lavorativa: sappiamo quanto Belen e Teo fossero in sintonia, sarà una nuova sfida per lei lavorare con il suo nuovo collega.

Il comico Max Angioni è già ospite fisso del programma, ma dalla prossima puntata sarà ufficialmente co-conduttore de Le Iene. A comunicare la notizia ci ha pensato l’ufficio stampa di Mediaset, che parla di un nuovo accordo.

La drastica decisione

“Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento. La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belén alla guida”. Questo quanto comunicato dalla Rete.

Non sappiamo quanto ci sia di vero in quello che è stato comunicato riguardo Teo Mammucari. L’ipotesi più accreditata è che la scelta di abbandonare il programma sia legata al litigio avvenuto tra lui e Davide Parenti. Quest’ultimo, inoltre, ha dichiarato a La Stampa “Non voglio nuocere a nessuno e sto zitto”. Le sue parole hanno alimentato i dubbi e spingono le persone a credere che il vero motivo alla base di tutto sia da ricondurre a quell’amara incomprensione.