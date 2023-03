Raoul Bova tradito: Rocio bacia l’uomo famosissimo davanti a tutti | FOTO

Raoul Bova è stato “tradito” dalla sua compagna Rocio Munoz Morales: un gesto inaspettato davanti a tutti quanti.

Raoul Bova è stato vittima di un tradimento da parte della sua compagna Rocio Munoz Morales: ormai da un po’ non si parla d’altro. Tra i due le cose sembravano andare a gonfie vele, la coppia era molto unita, ma a quanto pare è successo qualcosa che sembra averli allontanati. Il gesto di Rocio non è proprio passato inosservato ai telespettatori!

I due stanno insieme dal 2013, quando l’attore ha concluso la sua relazione con Chiara Giordano, una veterinaria. I due si erano sposati nel 2000 e avevano avuto due figli: Alessandro Leon e Francesco. La coppia però è entrata in crisi e 13 anni dopo essersi scambiati le promesse, i due si sono lasciati. L’attore ha iniziato così una relazione con Rocio, conosciuta sul set di Immaturi – Il viaggio.

La coppia ha due figlie: Luna, nata nel 2015, e Alma, nata nel 2018. La coppia fece scalpore all’epoca perché in molti accusarono l’attore di aver tradito l’ex moglie con una donna più giovane, ma Bova ha sempre sostenuto che tra i due c’era una crisi profonda già da un po’ e che ha iniziato a frequentare Rocio solamente dopo aver chiuso con Giordano.

Un “tradimento” imperdonabile

Raoul Bova è uno degli attori più amati dagli italiani, anche se è stato protagonista di alcune controversie e procedimenti giudiziari. L’ultimo risale a dicembre 2022, quando è scattata la prescrizione per essere stato accusato di aver evaso 417mila euro nel 2011; a gennaio dello stesso anno era stato accusato di violenza privata, lesioni e minacce nei confronti di un automobilista.

Come se non bastasse, di recente Rocio lo avrebbe tradito con un altro uomo. È successo a Sanremo, quando la compagna, ospite della kermesse, ha dato un bacio ad Amadeus dopo un “flirt”, davanti a tutto il teatro Ariston, gli spettatori da casa e la moglie del conduttore Giovanna Civitillo.

Raoul Bova e Rocio sono in crisi?

Come chi ha seguito Sanremo sa bene, quel bacio era a stampo ma ha fatto comunque discutere. A turbare è anche il fatto che Raoul Bova non fosse presente tra il pubblico per supportare la moglie. Non si conoscono suoi impegni lavorativi in quel periodo, quindi i fan hanno cominciato a pensare che tra i due si sia insinuata una crisi vera e propria.

Rocio era entusiasta di salire sul palco, come ha dimostrato sul suo profilo Instagram, ma l’attore non si è fatto neanche vedere. Forse è rimasto a casa a occuparsi delle figlie e fare il tifo da lontano. Al momento i due non hanno commentato le voci che girano su di loro, e hanno mantenuto la privacy su un’eventuale rottura.