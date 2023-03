Pavarotti: vi ricordate la figlia Alice? Ecco che fine ha fatto | Incredibile

Di cosa si occupa Alice, la figlia di Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani? Non immaginerete mai in cosa è impegnata.

Quando il 6 settembre 2007 Luciano Pavarotti ci ha lasciati, è stato uno shock per tutti. È stato tra i tenori migliori di tutti i tempi e uno dei massimi esponenti della musica lirica, conosciuto e apprezzato in tutto e il mondo. Nella sua carriera ha vinto sei Grammy Awards e ha ricevuto il Kennedy Center Honors, oltre ad aver ricevuto diverse onorificenze della Repubblica Italiana.

Nato a Modena, all’inizio concentrò i suoi studi su diventare insegnante, in particolare un docente di educazione fisica, ma continuò comunque a studiare canto col tenore Arrigo Pola. Cominciò a esibirsi in giro per l’Europea e il mondo e ottenere i primi riconoscimenti e premi. Ottiene la sua consacrazione artistica sul palco del Teatro Municipale di Reggio Emilia, interpretando il ruolo di Rodolfo ne La Bohème di Puccini.

Ben presto il tenore arrivò negli Stati Uniti e conquistò il pubblico americano, affermandosi ormai come uno dei cantanti lirici migliori al mondo. Innumerevoli le opere in cui è stato protagonista, ma non solo: il tenore ha cominciato a tenere concerti nelle arene e negli stadi di tutto il mondo, arrivando anche a esibirsi in televisione.

Gli ultimi anni

A partire dagli anni 2000, Pavarotti ha ridotto la sua presenza sui palchi ma ha continuato comunque a tenere spettacoli, anche insieme a cantanti pop e rock italiani ed esteri. Tutti ricordiamo Pavarotti & Friends, concerti tenuti a Modena durante i quali si esibivano artisti di tutto il mondo per sostenere iniziative benefiche e raccogliere fondi per diverse associazioni.

Il tenore si legò a Nicoletta Mantovani nel 2003, con la quale aveva avuto una figlia quasi un anno prima, di nome Alice. La ragazza oggi ha 20 anni e, sebbene non abbia seguito la carriera del padre, è molto impegnata nel sociale. Qualcuno se la ricorderà da piccolina, ma cosa fa oggi? Ecco di cosa si occupa.

Cosa fa Alice Pavarotti

La giovane ha preferito tenere un profilo più basso e rimanere lontana dai riflettori. Non per questo la ragazza non si è data da fare, anzi: a soli 18 anni è salita sul palcoscenico insieme a Nek per ricordare il padre in un evento dedicato a lui. Adesso invece Alice collaborerà coi ragazzi di Radioimmaginaria, un’emittente per ragazzi dagli 11 ai 17 anni.

Nella radio si affronteranno temi di attualità per includere anche i giovani su tematiche del giorno d’oggi e permettergli di far sentire le loro voci. Alice lavorerà fianco a fianco con gli organizzatori per parlare di diverse tematiche importanti degli ultimi anni e includere anche i più giovani nella discussione.