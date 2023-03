“Una cosa li divideva” Signorini svela il segreto di Costanzo e Maria | Rivelazioni shock

Alfonso Signorini, ricordando Maurizio Costanzo, ha rivelato un segreto tra il giornalista e la conduttrice che ha stupito tutti.

La morte di Maurizio Costanzo ha lasciato un vuoto impossibile da colmare. Tantissime personalità dello spettacolo si sono recate alla camera ardente per salutare il giornalista che ha avuto un ruolo fondamentale nell’informazione in Italia. Tra queste c’è stato anche Alfonso Signorini, che di recente ha raccontato alcuni aneddoti su Costanzo e Maria De Filippi.

Il conduttore e la conduttrice sono amici da anni, praticamente da quando, 20 anni fa, l’uomo è approdato in Mediaset per condurre i suoi primi programmi. I due hanno un legame molto forte e abbiamo avuto modo di rendercene conto in diverse occasioni. I due conduttori vanno molto d’accordo e Signorini spesso ha fatto affidamento su Maria per superare periodi difficili e le sfide che la tv gli poneva.

In un’intervista recente concessa a Verissimo, il conduttore del Grande Fratello VIP ha parlato proprio di questo legame con la conduttrice e ha raccontato alcuni aneddoti che riguardano Maria e il defunto Costanzo, ricordando il giornalista con estrema commozione.

Signorini parla di Costanzo

“Io non amo tanto celebrare, ma mi sono sentito in dovere di essere qui con te perché Maurizio è un uomo che deve essere celebrato” ha detto il conduttore ai microfoni di Silvia Toffanin parlando della recente perdita. Signorini ha voluto omaggiare il grande giornalista partecipando alla trasmissione e raccontando di lui.

“Maurizio Costanzo in questi ultimi anni ha spesso pensato alla morte e nonostante lui avesse sempre mantenuto una posizione critica nei confronti della fede, negli ultimi anni si poneva il problema di cosa ci fosse dietro l’angolo” ha affermato. “E ora sono sicuro che abbia scoperto che cosa c’è dietro l’angolo. Una domanda tipica della sua curiosità”.

I segreti di Maria e Costanzo

Visto il legame con Maria De Filippi, il conduttore non ha potuto non parlare anche di lei e dell’amore che la legava a Costanzo. “Fra Maurizio e Maria c’era solo una cosa che li divideva, il gatto: questo perché Pippo, il gatto di Costanzo, non andava d’accordo con i cani di Maria. E per questo Maurizio ha trasformato il suo ufficio ai Parioli nella casa del gatto. Lui era un papà straordinario e tutte le mattine all’alba andava ai Parioli per sistemargli la lettiera, dargli i croccantini, fargli le coccole. Lo faceva quotidianamente. Quello era l’unico elemento divisivo” ha rivelato.

Si è concesso poi un altro aneddoto divertente e dolce sulla coppia: “Un’altra cosa che a me faceva molto ridere quando andavo da loro erano i dolci: Maria non voleva che Maurizio mangiasse i dolci e lui, furbissimo, inventava cose. Una volta mi chiese di portare nell’altra stanza Maria in modo tale che potesse mangiare dolci. Erano una coppia di una tale vivacità che avrebbero dovuto fare una sitcom, era amore vero“.