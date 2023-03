Milly Carlucci, cacciata definitivamente dal programma | Soluzione drastica

Milly Carlucci prende una decisione definitiva. Nel suo nuovo programma la Carlucci caccia una vip famosissima.

Dopo il grande successo di Ballando con le stelle, programma cult in onda nella prima serata del sabato su Rai 1, Milly Carlucci tornerà presto con un altro importante show della rete ammiraglia: Il Cantante Mascherato. Il format prevede che i vari concorrenti, personaggi famosi, si esibiscono nascosti da una maschera, quindi, celando la loro identità.

Lo show è davvero divertente ma per funzionare davvero è necessario che nessuno sia conoscenza dell’identità di coloro che sono dietro la maschera. Per questo anche il processo delle prove deve essere necessariamente controllato ed in mezzo ai corridoi i protagonisti devono girare coperti o con un passa montagna. Solo la Carlucci ed i suoi stretti collaboratori possono sapere del travestimento.

La giuria, durante il programma dovrà poi capire dai gesti, dalla voce e da alcune caratteristiche particolari il protagonista della performance mentre mette alla prova la sua capacità di analisi e di osservazione. Tuttavia, poco prima dell’inizio della nuova edizione è successo qualcosa di impensabile che ha fatto letteralmente infuriare la conduttrice del “Cantante Mascherato”, Milly Carlucci.

Lo spoiler de Il Cantante Mascherato

Davide Maggio.it, sito che si occupa di intrattenimento, televisione e gossip ha dato, inconsapevolmente, una notizia che ha sconvolto la programmazione ed i piani preparati dalla Carlucci per il suo programma. Infatti, Maggio ha spoilerato uno dei concorrenti del Cantante Mascherato e si tratterebbe di Valeria Marini, celebre showgirl e conduttrice italiana abbastanza abituata al mondo del contest e del reality.

Questa anticipazione ha messo a dura prova la pazienza della Carlucci, la quale non è stata per nulla contenta della diffusione dell’informazione. Uno spoiler di questo tipo cambia completamente il corso dello show ed è per tale ragione che la Carlucci ha dovuto prendere una decisione drastica.

Valeria Marini cacciata dal Cantante Mascherato

In seguito alla fuga di notizie su Valeria Marini, Milly Carlucci, stando ad alcune ricostruzioni, avrebbe letteralmente stracciato il contratto della showgirl e le avrebbe impedito di partecipare alla trasmissione. Ovviamente la colpa non è da attribuire a Valeria Marini ma a chi forse non è riuscito a mantenere il segreto, proprio magari qualcuno vicino al Cantante Mascherato.

Per la Marini è saltato tutto e in molti si domandano come l’avrà presa la donna che si è sempre dimostrata propositiva in tutti i programmi a cui ha lavorato. La Carlucci, però, non ci sta e la esclude dal Cantante Mascherato: troppe informazioni dall’esterno per far sì che la trasmissione potesse riuscire discretamente.