Royal Family: il principe George non può più fare niente | È un inferno

Da qualche giorno non si parla d’altro che delle regole stringenti che mamma Kate Middleton ha imposto a George e i suoi fratelli.

A palazzo reale ci sono delle regole da rispettare, e Kate Middleton lo sa bene. Ne era consapevole quando ha sposato William e le ha sempre rispettate per onorare il nome della famiglia e supportare il futuro re del Regno Unito. Queste imposizioni, a volte piuttosto stringenti, devono essere condivise fin da subito anche coi membri più piccoli della corona.

È per questo che il principe George e i suoi fratelli sono costretti a seguire alcune imposizioni volute da Kate e William, che pongono molta attenzione all’educazione dei figli, soprattutto in questo momento di subbuglio per la famiglia reale. Dopo la pubblicazione di Spare, infatti, tutto il mondo ha rivolto l’attenzione sui reali, per capire come avrebbero reagito di fronte al libro di Harry.

Da palazzo non è arrivata alcuna risposta, ma diverse fonti interne affermano che, ovviamente, il re e la sua stirpe non sono affatto contenti di ciò che ha fatto il principe. Dopo la morte della regina Elisabetta II, la famiglia è giunta ai ferri corti e difficilmente si potranno ricostruire i rapporti.

La lite tra William e Harry

Sembra che dietro la scelta di Kate di imporre regole stringenti ai figli ci sia stata la brutta lite intercorsa tra i fratelli William e Harry. Diverse fonti riportano di una discussione accesa tra Kate e Meghan, che avrebbe coinvolto poi anche i rispettivi mariti fino all’irreparabile. Harry si è subito schierato dalla parte di Meghan.

Secondo quanto scritto proprio da Harry nel suo libro, suo fratello lo avrebbe attaccato fisicamente, scagliandolo a terra e facendogli colpire la ciotola del cane, che si sarebbe rotta e lo avrebbe ferito. I due si sono scontrati e picchiati, allontanandosi così definitivamente l’uno dall’altro. Purtroppo i rapporti sono tutt’altro che recuperabili.

Kate Middleton: regole severe

Proprio a causa di questo brutto episodio, Kate avrebbe deciso di imporre regole molto severe in famiglia. La futura regina ha deciso che George, Charlotte e Luis non posso urlare o schiamazzare nelle mura reali. Quando i tre sono in procinto di litigare tra loro, i genitori li fermano subito e provano a instaurare un dialogo. A palazzo bisogna comportarsi in maniera degna dei nobili: niente urla o scenate sono ammesse.

Una scelta che dovrebbe in realtà servire d’esempio a molti genitori, per provare a parlare quando i bambini hanno qualcosa che non va e insegnargli ad affrontare le cose con la giusta calma. Se i tre bambini provano a fare i capricci, Kate e William li ascoltano e cercano di fargli capire come risolvere la situazione senza urlare. Visto il carattere esuberante che ha sempre avuto George non sarà affatto facile.