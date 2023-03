Terrore per Federica Nargi: “Sto male!” | Arrivano i soccorsi immediati

Federica Nargi primo piano

Federica Nargi ha vissuto un momento di paura mentre si trovava in montagna a sciare con il marito, che non ha reagito come ci si aspetta.

Federica Nargi è una modella, showgirl e conduttrice televisiva conosciuta dal grande pubblico per essere stata una delle veline di Striscia la notizia su Canale 5 nel 2008. Da quel momento la sua carriera televisiva è decollata al punto da portarla a esordire anche al cinema nel 2011 con il film di Massimo Morini Capitan Basilico 2 – I fantastici 4+4.

L’anno seguente, il 2012, Federica prende parte alla prima edizione di Pechino Express nella squadra tandem formata con la collega velina, Costanza Caracciolo. Dopo essere stata la testimonial di diversi brand come Koralline e Golden point e dopo aver debuttato in teatro con Gabriele Cirilli nello spettacolo diretto da Federico Moccia, Lui e Lei – istruzioni per la coppia, diventa conduttrice della rubrica di Verissimo: Premium Magazine.

Nel 2021 Federica Nargi ha inoltre partecipato a Tale e quale show, grande successo del venerdì sera di Rai 1 con al timone Carlo Conti e il 23 maggio 2022 ha presentato l’Integration Heroes Match di Samuel Eto’o allo Stadio Giuseppe Meazza. Dal 2009 è legata ad Alessandro Matri con cui ha avuto due figlie Sofia e Beatrice. I due amano andare a sciare e proprio mentre erano in vacanza sulla neve e proprio in questa occasione Federica ha vissuto un momento difficile.

Il dramma in montagna

Federica Nargi si trovava in vacanza in montagna con tutta la sua famiglia quando è stata colpita da un forte attacco di panico. La show girl e modella si è sentita talmente male da vedere necessario l’intervento dei soccorsi. È accaduto tutto mentre si trovava sulla pista da sci quando ha avuto una crisi di pianto.

Il compagno, Alessandro Matri, ha però avuto una reazione che ha infastidito Federica, si è messo a ridere e lei allora ha risposto: “Tu ridi, ma io sto male!”, di certo lui così facendo non ha fatto una bella figura né è stato utile e l’ha aiutata.

Come sta adesso Federica Nargi

I fan di Federica Nargi si sono preoccupati molto per questo attacco di panico che le è capitato mentre si trovava sulla neve con la famiglia. Per fortuna tutto si è risolto in breve tempo e ora Federica sta meglio, ed è già tornata a sciare. I soccorsi l’hanno portata al caldo e al riparo.

Le cause di questo attacco di panico non si conoscono ma del resto si viene tutti da un periodo difficile durante il quale fenomeni di ansia e panico sono aumentati molto e dunque non dovrebbe sorprendere una cosa di questo genere. Per fortuna Federica ha avuto subito accanto delle persone che l’hanno aiutata ma soprattutto ha saputo chiedere aiuto.