Elenoire Casalegno distrutta dal dolore: “sei stato un grande amico” | Lutto famigliare

Elenoire Casalegno è distrutta dal dolore dopo una perdita gravissima che l’ha colpita, lasciandola senza fiato.

Eleonoire Casalegno è stata travolta da un dolore immenso e i fan si sono stretti attorno alla conduttrice e attrice tanto amata per dimostrarle il loro supporto. L’attrice ha condiviso alcune parole molto commoventi sul suo profilo Instagram, raccontando della grave perdita che l’ha colpita come un fulmine a ciel sereno.

Casalegno ha cominciato la sua carriera come modella presso la Elite Model Management e ha debuttato poi in televisione, su Italia 1, con Jammin e alla conduzione del Festivalbar nel 1996. Nel 1997 ha fatto parte del programma Scherzi a parte insieme a Massimo Lopez e Lello Arena. Nel 1999 è entrata a far parte del cast di S.P.Q.R., serie TV Mediaset tratta dall’omonimo film.

È stata anche in tournée teatrale con la commedia Uomini sull’orlo di una crisi di nervi, nel 2009 ha condotto Sipario del TG4, chiamata da Emilio Fede. Nel 2010 è diventata presidente di giuria di Sanremolab insieme a Paolo Limiti, e nello stesso anno ha condotto Saturday Night Live from Milano su Italia 1. Nel 2017 è stata opinionista fissa di Segreti e delitti, mentre dal 2019 al 2020 ha condotto Vite da copertina – Tutta la verità su… in onda su TV8.

Elenoire Casalegno: vita privata

Elenoire Casalegno ha cominciato la sua carriera quando era ancora giovanissima ed è praticamente cresciuta tra un programma televisivo e l’altro. Oltre all’esperienza come conduttrice e attrice, Casalegno è anche un’imprenditrice: insieme a Omar Pedrini ha infatti avviato una produzione di vini, ed è inoltre proprietaria di un hotel nel centro storico di Ravenna.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice ha avuto una breve relazione col critico d’arte Vittorio Sgarbi e anche con Dj Ringo. In seguito si è legata sentimentalmente a Omar Pedrini e successivamente con Daniele Bossari. Nel 2014 ha sposato Sebastiano Lombardi, direttore di Rete 4, ma i due hanno divorziato 3 anni dopo.

La grave perdita

Un paio di anni fa Elenoire Casalegno ha dovuto affrontare una perdita gravissima dalla quale ha fatto fatica a riprendersi. In un post su Instagram ha condiviso una foto di lei insieme al suo amato cane, un maltese di nome Pepe, che è scomparso dopo 17 anni. “Era il mio amico, 17 anni vissuti insieme, condividendo case, luoghi e stati d’animo. Eravamo in simbiosi” ha scritto su Instagram. Un lutto dolorosissimo, chi ha un cane può capire quanto diventi parte integrante del proprio nucleo familiare.

“Mentre scrivo ho il volto rigato dalle lacrime, è passato un giorno, e credo che ne passeranno ancora molti prima che il mio ricordo possa essere accompagnato da un sorriso. Ti ho voluto bene, non so se sono stata un’amica perfetta, ma tu sei stato un grande amico” ha concluso, ricordando il suo compagno a quattro zampe.