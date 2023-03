Svelato il retroscena alla camera ardente | Il folle gesto verso Maria De Filippi

Una foto nella camera ardente per Maurizio Costanzo ha fatto il giro del web scatenando un’immensità di polemiche. Svelato ora il retroscena dell’assurdo gesto verso Maria De Filippi.

La scomparsa di Maurizio Costanzo ha letteralmente lasciato il mondo dello spettacolo e non solo completamente sgomento. Sua moglie Maria De Filippi ha detto addio a colui che è stato il suo compagno per trent’anni di vita e con cui ha adottato suo figlio Gabriele. I due erano gli indiscussi padroni di Mediaset grazie ai programmi da loro condotti come C’è Posta per te o il Maurizio Costanzo Show prodotti dalla loro casa di produzione Fascino.

Lunedì 24 febbraio si sono tenuti nella Chiesa degli artisti i funerali del grande giornalista al cospetto dei suoi più importanti collaboratori ed amici ma soprattutto a quello della sua famiglia e dei suoi tre figli ai quali lascia davvero un’eredità pazzesca. Ma prima dell’ultimo addio a Costanzo in chiesa, c’è stato il commovente saluto a Maurizio fatto durante la camera ardente a Roma.

Tanti, anche qui, i personaggi famosi accorsi per omaggiare Maurizio Costanzo, giornalista che ha cambiato l’informazione e la storia della televisione. Una foto durante la funzione ha fatto il giro del web scatenando caos e polemiche. Al centro dell’attenzione Maria De Filippi.

Lo scatto alla camera ardente di Maurizio Costanzo

Durante la camera ardente alcune persone hanno inaspettatamente chiesto un selfie a Maria De Filippi che seppure distrutta dal dolore non è riuscita a negare questo gesto solidale nei confronti dei fan. Le immagini che immortalano questo momento hanno letteralmente fatto il giro di Internet con un’esplosione di critiche verso chi non ha mostrato la minima sensibilità in un momento così complesso.

C’è qualcuno che ha rivelato un retroscena circa questo spiacevole momento raccontando qualcosa di ancora più sconcertante. Michele Dalai ha, infatti, pubblicato sui suoi account social un post in cui racconta di aver incontrato il protagonista del selfie sul treno e di aver ascoltato la conversazione che l’uomo ha avuto con il suo interlocutore.

Il motivo del selfie-polemica

Michele Dalai ha dichiarato che al telefono l’uomo non ha mostrato alcun tipo di rimorso per il suo comportamento essendo invece soddisfatto per aver fatto un selfie con la celebre conduttrice. Secondo quanto detto da Dalai l’uomo avrebbe richiesto una foto da Maria per avere più popolarità e per raggiungere un maggior numero di visualizzazioni sui social.

Insomma, una storia davvero assurda che mostra il lato più becero e meno sensibile dell’umanità. Un risultato, questa persona, l’ha ottenuto: in molti a distanza di alcuni giorni dal fatto parlano ancora di lui.