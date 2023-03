Mare Fuori 3, addio Sasà: decisione irrevocabile | Una fine indegna

Che fine ha fatto Sasà, tra i protagonisti di Mare Fuori? Ecco perché il personaggio è scomparso. La decisione ormai è presa.

Ormai non si parla d’altro se non di Mare Fuori, la serie tv di Rai Fiction ora in streaming anche su Netflix. La serie ha ottenuto un enorme successo qualche mese fa, dopo un enorme passaparola sul web che ha fatto conoscere e apprezzare il prodotto a un pubblico ancora più vasto di quello iniziale.

Quello della serie è un successo inaspettato che ha travolto il cast e la produzione come un’onda, e ora Rai Fiction ha la responsabilità di soddisfare le aspettative del pubblico creando intrecci e storie ancora più coinvolgenti. Il fascino dei criminali e l’ambiente carcerario sembrano andare molto di moda negli ultimi anni, e la Rai ha colto la palla al balzo.

Ambientata nell’immaginario Istituto Penitenziario Minorile di Napoli, Mare Fuori racconta delle storie dei giovani criminali che finiscono nel carcere, dei loro sogni e delle loro difficoltà, oltre che degli amori che nascono tra le mura del penitenziario. Insieme a loro seguiamo le vicende della direttrice del carcere, Paola Vinci, interpretata da Carolina Crescentini, e Massimo Esposito, comandante della polizia penitenziaria interpretato da Carmine Recano.

I personaggi di Mare Fuori

Gli adulti completano un quadro molto complesso composto dalle personalità così diverse tra loro dei minori del penitenziario. Tra di loro c’è Carmine Di Salvo, un ragazzo appartenente a una famiglia camorrista di cui però non condivide i valori; Carmine è stato rinchiuso in carcere per aver accoltellato l’assalitore della sua fidanzata Nina, che voleva stuprarla.

C’è anche Filippo Ferrari, arrivato al penitenziario insieme a Carmine e proveniente da Milano. Il ragazzo si trova in carcere dopo essere stato accusato di omicidio colposo nei confronti di un suo amico, morto accidentalmente durante un gioco di alcool e stupefacenti. Tra i personaggi più amati c’è anche Sasà, arrestato per violenza su una sua compagna.

Addio Sasà

Sasà è arrivato nella seconda stagione ed è subito entrato nel cuore di tutti per via del suo carattere sensibile e perché viene preso di mira da tutti. I fan hanno notato però che il personaggio non è presente nella terza stagione della serie e si sono chiesti che fine abbia fatto, soprattutto perché la sua storia non ha avuto una conclusione.

È stata la pagina Instagram The Pipol ad aver risposto ai dubbi dei telespettatori: la Rai ha deciso di non voler mostrare la scena dello stupro perché si tratta di una tematica molto delicata. Il passaggio era però previsto nella storia del ragazzo, e quindi si è trovata costretta a eliminare il personaggio. Non è detto che Sasà non ritorni, ma a questo punto è molto improbabile.