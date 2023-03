Mare Fuori 3: ci saranno 3 minuti extra nella scena finale | Tornerà Ciro?

Sale l’attesa per l’ultima puntata di Mare Fuori 3, in onda il 22 marzo su Rai2. Al finale potrebbero essere aggiunti 3 minuti extra.

L’attenzione mediatica è tutta sulla serie del momento, Mare Fuori 3. La fiction italiana firmata Rai si svolge nel carcere minorile di Napoli e vede come protagonisti ragazzi che scontano la loro pena, cercando di vincere la guerra contro il proprio passato.

La serie tv è stata resa disponibile prima su RaiPlay, suddivisa in due tranche, poi su Rai2, dove ogni mercoledì vengono trasmesse due puntate. I fan più appassionati hanno già finito la terza stagione servendosi della piattaforma, ma forse non hanno visto proprio tutto. C’è una teoria particolare che sta prendendo piede nelle ultime settimane, secondo la quale nessuno ha ancora visto 3 minuti extra sul finale.

La serie tv ha infranto un record di visualizzazioni senza precedenti e gode di un fandom davvero appassionato e attento ai dettagli. Inoltre, gli attori che interpretano i personaggi principali sono diventati famosissimi su Instagram, dove pubblicano retroscena inediti e, talvolta, anticipazioni.

La teoria dei 3 minuti extra

Non è passata inosservata la pubblicazione della foto di Ciro Ricci, scattata esattamente nella stessa location in cui si è svolta la scena finale. Gli ultimi attimi della 12esima puntata si chiudono sul rumore di uno sparo, mentre Carmine, Rosa e Don Salvatore “lottano” nella cornice offerta dalla Piscina Mirabilis.

Non sappiamo chi sia stato ferito, ma forse il 22 marzo potremo scoprire almeno chi ha sparato. Non è detto che a sferrare il colpo sia stato uno dei tre personaggi sulla scena: infatti, potrebbe essere sopraggiunta una quarta persona per salvare Carmine o Rosa. Che si tratti proprio di Ciro?

Finale Mare Fuori 3: i possibili scenari

Negli ultimi giorni si sta facendo spazio una teoria molto curiosa, secondo la quale nella puntata finale ci saranno 3 minuti extra che chiariranno cosa è successo dietro quelle colonne. Tutto scaturisce da una foto pubblicata sui social che ritrae Ciro Ricci con una pistola in mano in una location che sembra essere proprio la Piscina Mirabilis. Ma sarà davvero così? O è stata una tattica per tenere alta l’attenzione del telespettatori?

Quello che è certo, è che stando alla narrazione dei fatti, Ciro Ricci sarebbe morto nella prima stagione, eppure non abbiamo mai visto il suo corpo. Di fatto, ci sono buone possibilità che Ciro faccia ritorno in Mare Fuori 4. Per scoprire se la Rai ci sorprenderà offrendoci 3 minuti extra, non resta che aspettare il 22 marzo e guardare la puntata in onda su Rai2.