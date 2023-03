“Pesava 200 kg”, Fabrizio Corona senza pietà lancia la bomba | FOTO

Il noto fotografo delle star ha rivelato l’aspetto del fratello di Belen al suo arrivo dall’Argentina e la sua descrizione ha sconvolto tutti.

Jeremias Rodriguez è famoso per essere il fratello di Belen, una delle showgirl e presentatrici sudamericane più amate e seguite dalla popolazione italiana. Durante la sua permanenza in Italia, Jeremias ha preso parte a diversi reality show e la sua ultima partecipazione è stata all’edizione dell’Isola dei Famosi 2022.

Insieme a lui aveva partecipato anche il padre dei Rodriguez, Gustavo, e il duo si è fatto valere in mezzo agli altri naufraghi per il loro carattere forte, deciso e da leader. Purtroppo, però, nessuno dei due ha vinto la scorsa edizione. Oltre al reality più tosto di Canale5, Jeremias ha partecipato anche al Grande Fratello VIP.

Nella seconda edizione del GFVIP, Jeremias aveva partecipato assieme alla sorella Cecilia e durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia lei ha trovato l’amore, mentre lui aveva notato un’altra concorrente, Aida Yespica, ma quest’ultima era già impegnata in una relazione amorosa. Tuttavia, Jeremias è riuscito a farsi conoscere proprio grazie a quell’edizione del GFVIP.

La rivelazione shock di Fabrizio Corona

Qualche tempo fa, Fabrizio Corona è stato ospite a Verissimo, programma in onda su Canale5, e durante l’intervista condotta dalla padrona di casa, ovvero Silvia Toffanin, il paparazzo più discusso di tutti ha svelato sia a lei che a tutto il pubblico italiano dei retroscena inediti riguardo alla famiglia Rodriguez e al loro primissimo arrivo nel nostro paese.

Le impensabili rivelazioni dichiarate da Fabrizio hanno lasciato tutti a bocca aperta, perché nessuno si sarebbe mai potuto immaginare una storia del genere. In modo particolare, il racconto di Corona si è focalizzato sul fratello Jeremias, che al suo arrivo era totalmente diverso da come lo conosciamo oggi.

Com’era Jeremias Rodriguez

Corona ha affermato: “Quando sono arrivati li ho accolti tutti. Sono stato il primo a far lavorare Cecilia. Jeremias sono andato a prenderlo all’aeroporto. Aveva i pantaloni strappati, maglietta, ciabatte, 200 kg e rasta. L’ho portato in giro per Milano e gli ho tagliato i capelli”.

Da quel primo arrivo in Italia sono trascorsi parecchi anni e gli sforzi fatti da Jeremias Rodriguez per perdere peso ed ottenere una forma fisica migliore ed uno stile di vita più sano sono stati del tutto ricompensanti. Infatti, oggi il fratello di Belen può vantare un fisico asciutto e muscoloso.