Belen Rodriguez: preoccupano le condizioni di salute | Parla la mamma

La ben nota showgirl sudamericana scatena il panico tra i suoi fan a causa delle sue condizioni di salute che sono sembrate troppo evidente.

Belen Rodriguez è una delle showgirl della televisione italiana più amata e seguita di tutte. La conduttrice argentina è famosa tra il pubblico del Bel Paese per la sua sensualità e per la sua bellezza, ma anche per la sua simpatia e bravura, dote che ha affinato in tutti questi anni di televisione.

Tuttavia, da qualche tempo Belen sta destando preoccupazioni e sospetti tra i suoi fan riguardo al suo aspetto fisico e le condizioni di salute allarmanti. Questi, infatti, hanno notato la sua eccessiva magrezza e gliel’hanno anche comunicato tramite i social media, la paura è che possa soffrire di qualche disturbo alimentare.

Tuttavia è stata la madre di Belen, Veronica Cozzani, ha prendere la situazione in mano e a rispondere che sua figlia si mantiene in forma, mangiando in maniera corretta. Inoltre, per mantenere il suo fisico asciutto, atletico e ben delineato, la Rodriguez pratica sport e fa anche una dieta specifica.

Botta e risposta tra mamma Veronica e una fan di Belen

Notando la troppa magrezza della conduttrice delle Iene, una delle sue tante fan le ha dato un consiglio spassionato e sincero: “Belen, mangia la pasta, ti prego! Sei bellissima ma quelle gambe secche no! Da buona latina metti un po’ di forme”.

Per tutta risposta, mamma Veronica è partita in quarta per difendere l’amata figlia affermando: “Lei è così! E per quello che è così bella! Ha le gambe di una ragazza!”. Inoltre, la Cozzani ha specificato che Belen ha questo tipo di costituzione: anche se mangia molto, non mette su peso. Infatti, Belen non segue una dieta troppo rigida per mantenere il fisico eccellente che ha.

I segreti di bellezza di Belen Rodriguez

Tuttavia, sebbene la showgirl sudamericana non faccia troppi sforzi per mantenersi in linea, ha le sue tattiche segrete per continuare ad avere un fisico asciutto e delineato. Infatti, tra i segreti rivelati dalla Rodriguez per mantenersi in forma ci sono: le sedute di drenaggio per eliminare i ristagni linfatici, il pilates e il crossfit.

Inoltre, dopo la nascita della sua secondogenita Luna Marì, Belen è ricorsa ad una tecnica innovativa per riacquistare il più velocemente possibile la sua forma fisica. Si tratta dell’Emsculpt, una tecnica che usa l’energia elettromagnetica per eliminare i residui di grassi nel corpo. Oltre a questi segreti fantascientifici, Belen Rodriguez è anche mamma e molto spesso va al parco con i suoi figli, dove passeggia e pratica altre attività all’aperto.