Ornella Muti: trauma per la figlia Naike “Non sapevo fosse mio padre” | CLAMOROSO

La ben nota attrice romana è la madre di Naike Rivelli che ha subito un forte trauma legato alla sua infanzia.

Francesca Romana Rivelli, meglio nota come Naike Rivelli, è la primogenita della famosa e molto amata attrice romana Ornella Muti. La Rivelli il prossimo 10 ottobre compirà 49 anni e come mamma Ornella, anche Naike ha sperimentato l’eccitante mondo dello spettacolo televisivo e non solo.

Infatti, la Rivelli è stata un’attrice, una cantante ed una conduttrice televisiva. Tuttavia, a causa dei continui paragoni fatti tra lei e sua madre Ornella Muti e delle vane e false promesse fattele da un manager, la Rivelli ha preso la decisione di allontanarsi dal mondo del piccolo e del grande schermo.

Adesso Naike vive in campagna con il suo attuale compagno ed ha avuto un figlio, Akash Cetorelli, da una breve storia d’amore con Cristian Cetorelli. Akash studia negli Stati Uniti e sua madre è stata ospite a Belve, programma condotto da Francesca Fagnani, dove ha fatto delle rivelazioni scioccanti e personali.

La vita scapestrata di Naike Rivelli

Durante l’intervista a Belve, Naike si è raccontata senza veli né peli sulla lingua, affermando di aver assunto droghe in passato e di esserne uscita con molta fatica. Infatti, lei stessa si è definita una “tipa da cannabis” perché quando assumeva la cocaina, si sentiva troppo male per continuare a farlo assiduamente.

Inoltre, la Rivelli ha svelato: “Ho dovuto fare un lavoro su me stessa, è stato impegnativo e anche molto fastidioso, infatti vade retro Satana, adesso. Uno dei miei partner l’ho proprio dovuto allontanare dalla mia vita, dalla mia casa, da tutto, perché ho un figlio e ha visto cose che non doveva vedere. Forse io di questo mi sento molto in colpa”.

Il trauma di Naike Rivelli

Nel corso dell’intervista a Belve, la Rivelli ha parlato di molte cose personali: del tentato suicidio, del fatto che ama il suo corpo e adora spogliarsi, di essere bisessuale e di come sia in perfetta armonia con la madre Ornella, quasi in simbiosi. Ma Naike ha anche svelato il trauma subito quando ha fatto il test del DNA. Ancora oggi la Rivelli non sa chi sia suo padre perché la Muti non ne vuole parlare.

In merito all’argomento, Naike Rivelli ha dichiarato: “C’era questo uomo che mi era stato raccontato fosse il mio papà biologico. Lo sentivo a pelle questo legame, poi abbiamo fatto il test di paternità e ho scoperto che non era mio padre. Il legame è rimasto, ci sentiamo ancora ma per tanti anni ho pensato di avere due padri: quest’uomo e il papà dei miei fratelli con il quale sono cresciuta. Poi mi sono ritrovata senza. È strano non conoscere le proprie origini, poi ho capito che a mia madre non va di parlarne e lo rispetto”.